    首頁 > 生活

    年前大樓外牆清洗 高市勞工局提醒「三護機制」防意外

    2026/02/05 16:51 記者許麗娟／高雄報導
    吊籠作業須落實「自護、互護、監護」三護機制。（高雄市勞工局提供）

    吊籠作業須落實「自護、互護、監護」三護機制。（高雄市勞工局提供）

    春節將至，不僅家家戶戶大掃除，有些公司大樓也會進行外牆清洗、設備歲修保養等，高雄市勞工局提醒要落實「自護、互護、監護」三護機制，以防止工安意外發生。

    高雄市勞工局今（5日）於前鎮區中鋼總部大樓，舉辦外牆清洗作業安全觀摩宣導會，由中鋼公司示範演練吊籠清洗作業的SOP，並由副局長皮忠謀、中鋼公司企業工會理事長楊乙記及勞動檢查同仁共同解說，透過現場的示範演練及說明，將吊籠作業安全具體化、可視化，提供相關業者與作業廠商遵循。

    皮忠謀表示，年前是清潔清掃、修繕清理等除舊佈新工作的重點期間，包括大樓外牆清洗、機械設備歲修保養、局限空間等臨時或短期間的施工作業，可能存在墜落、物體飛落、感電、跌倒及中毒缺氧等風險，唯有事先規劃作業安全步驟、按部就班執行SOP，並落實安全查核管制，才能確保作業者與周邊人員的安全。

    以吊籠清洗外牆作業為例，固定及架設不當、工作台傾斜或跨出作業、鋼索或救命索不符規定，都可能發生吊籠掉落或墜落的事故。作業前務必強化作業管制與機具、鋼索、救命索、支撐固定及安全裝置之檢點，且對於作業下方危險區域範圍應設立警告標示，做好作業區域管制，防止外部人車進入，作業期間並應專人持續監督、指揮，以維護作業安全。

    勞工局強調，確保作業安全是每一位業主、雇主、勞工及政府單位的共同責任，所有環節務必落實「自護、互護、監護」的三護機制，安全查核管制等環節皆不可忽視。

    中鋼公司示範演練吊籠清洗作業的SOP。（高雄市勞工局提供）

    中鋼公司示範演練吊籠清洗作業的SOP。（高雄市勞工局提供）

    高空作業下方危險區域範圍應設立警告標示和管制，作業期間並應專人持續監督、指揮。（高雄市勞工局提供）

    高空作業下方危險區域範圍應設立警告標示和管制，作業期間並應專人持續監督、指揮。（高雄市勞工局提供）

