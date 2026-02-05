「大港青年防衛隊」召集令！指定店家消費有機會去超人故鄉

高雄市政府青年局將於2月27日至28日在駁二淺三碼頭推出「大港青年防衛隊」主題活動。（青年局提供）

呼應高雄冬日遊樂園60週年英雄IP「超人力霸王」降臨！高市青年局今發出「大港青年防衛隊」召集令，期間限定的「OH!霸賞」消費抽獎，將於7日起率先登場，民眾於指定店家消費，有機會抽中高雄直飛日本來回機票。

青年局說明，「OH!霸賞」以諧音梗結合超人力「霸」王與日本一番「賞」抽獎精神，聯手台灣虎航、樂桃航空及亞洲航空，共抽出12張飛往日本熱門航點來回機票。

請繼續往下閱讀...

凡於2/7至2/28高雄燈會期間，於指定場域店家消費滿200元並透過官方LINE登錄憑證，即可獲得專屬「英雄序號」參與抽獎；本次規劃雙重中獎機會，除2/27、2/28活動「現場即時抽」有機會獲得A賞機票大獎，另規劃「線上加碼抽」專屬名額，確保全台前來歡度年節的民眾，都能感受港都最具誠意的回饋。

除「OH!霸賞」率先起跑，2/27至2/28於駁二淺三碼頭亦將展現強大數位產能。由在地青年設計團隊打造的「高雄特攝微縮城市」，於5米寬舞台重現特攝電影經典場景；「AR 沉浸式怪獸對決」導入 WebAR 技術，民眾只需掃描QR Code即可展開互動對戰。

活動網站及登錄系統將於2/7日正式上線，民眾屆時可透過加入青年局官方LINE帳號（@youth.kcg）跳轉至活動頁面，活動詳情與合作店家名單，也可至高市青年局官網、Facebook及Instagram 查詢。

民眾於高雄冬日遊樂園指定場域店家單筆消費滿200元，完成登錄即可獲得「現場即時抽」及「線上加碼抽」雙重抽獎資格。（青年局提供）

民眾於高雄冬日遊樂園周邊指定市集場域消費滿200元，即可參與「OH!霸賞」抽獎活動。（青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法