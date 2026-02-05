嘉義失明阿嬤難外出 志工陪採購年貨圓夢

江姓阿嬤今天由企業志工陪伴到大賣場採辦年貨。（弘道老人福利基金會嘉義服務處提供）

農曆春節將至，許多社福團體送暖關懷弱勢長輩，弘道老人福利基金會嘉義服務處攜手企業志工，今天陪伴失明長輩到大賣場採辦年貨，長輩難得外出與外界互動，新鮮又感動。

68歲江阿嬤10年前原在學校廚房工作，卻突然雙眼模糊、失去視覺，起初以為是廚房霧氣或熱氣造成，沒想到罹患糖尿病，引發視網膜病變，從此看不見眼前世界，也鮮少有機會外出購物，今天在弘道基金會嘉義服務處安排下，由公勝保經企業志工當阿嬤的眼，逐一說出貨架上商品，陪阿嬤採辦年貨，讓阿嬤一圓到大賣場購物夢想，重新感受屬於社會一份子的歸屬感。

另名67歲楊先生，因心臟裝支架無法整理家務，於是申請弘道的居家服務，不料前年底突感身體不適倒下，一度需依靠氧氣機生活，事後發現罹患癲癇，因常忘記回診、服藥，導致嚴重癲癇發作，在弘道居家服務照顧秘書建議下，建立規律的運動習慣、調整飲食，半年減重10公斤，今年能參加大賣場辦年貨活動，感恩又珍惜。

嘉邑福安館2月17日至19日下午4點到晚上9點，將舉辦「福至寒冬·愛在其中」愛心公益園遊會，到福安館點燈祈福，信眾就可獲贈100元園遊券，鼓勵民眾祈福並支持公益。

嘉邑福安館主委蔡昆谷、慈善會理事長曾國治說，活動秉持吳府三王慈悲濟世、廣結善緣精神，結合嘉義市福安王爺慈善會與善心人士力量，藉由公益園遊會提供溫熱餐食與實質關懷，讓需要協助家庭在歲末寒冬、農曆春節感受社會溫暖。

67歲楊先生鬼門關走一遭，今參加採購年貨活動，感恩又珍惜。（弘道老人福利基金會嘉義服務處提供）

