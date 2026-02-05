為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金援急難家庭 希望急難救助基金會、仁里懋靈殿慨捐

    2026/02/05 16:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    希望急難救助基金會與興仁懋靈殿，捐贈基金協助2個個案。（記者劉禹慶攝）

    希望急難救助基金會與興仁懋靈殿，捐贈基金協助2個個案。（記者劉禹慶攝）

    希望急難救助基金會為協助遭逢重大變故、生活陷入困境的市民家庭，今（5）日到馬公市公所辦理急難救助金捐助事宜。馬公市長黃健忠出席見證，並代表市民表達感謝。

    希望急難救助基金會執行長葉萬教、副執行長陳福國，縣議員莊光大，市民代表薛淑娟、吳武宗，以及民進黨澎湖縣黨部顏家康等人均出席與會，共同關心急難個案狀況。

    第一案為西嶼鄉外垵村趙姓家庭，經市民代表吳武宗與市長黃健忠共同提案，獲希望急難救助基金會核定捐助4萬元，興仁里懋靈殿加碼捐助5000元。該案當事人因突發事件造成嚴重身體傷害，後續醫療與照顧需求長期且沉重，家庭成員亦承受高度照護與經濟壓力，目前暫居惠民醫院，生活條件相對艱困，亟需外界協助。

    第二案為馬公市張姓市民，經市民代表薛淑娟與市長黃健忠共同提案，獲基金會捐助5萬元，興仁里懋靈殿另捐助5000元。張姓市民長期洗腎，近年健康狀況惡化，行動不便且需仰賴他人照料，相關照護與生活支出負擔沉重，經濟來源有限，長期入不敷出，急需社會支持。由澎湖縣新聞記者公會理事長宋國正代表出席，代為領取急難救助金。

    執行長葉萬教說，基金會在接獲通報後，會優先評估個案實際生活狀況與急迫性，盼能在最短時間內提供必要協助，協助家庭先穩住基本生活，也感謝地方民意代表與市公所即時反映個案情形，使資源能夠精準投入。

    澎湖新聞記者公會理事長宋國正（右）代表資深媒體人接受捐款。（記者劉禹慶攝）

    澎湖新聞記者公會理事長宋國正（右）代表資深媒體人接受捐款。（記者劉禹慶攝）

