年代旅遊林大鈞詐欺不起訴 觀光署：撤照5年內禁止經營旅行社

年代旅遊（美加國際旅行社）負責人林大鈞挨告詐欺，台北地檢署今予以不起訴處分；觀光署表示，林大鈞5年內不能再經營旅行社。（資料照）

年代旅遊（美加國際旅行社）在前年春節期間，承攬旅客前往越南富國島旅遊，因與地接旅行社在款項支付上有爭議，導致292人險被丟包，當時交通部觀光署處分撤銷其旅行業執照，美加國際旅行社負責人林大鈞挨告詐欺，台北地檢署今予以不起訴處分。對此，觀光署回應，行政處分不受刑事案件處分影響，因此林大鈞仍受廢止營業執照處分，5年內不能再經營旅行社。

美加國際旅行社前年過年期間，承攬292名旅客前往越南富國島旅遊行程，因與地接的「WInnER國際旅行社」在款項支付上有爭議，WInnER要旅客先支付720美元，才能繼續行程，導致292人險被丟包；WInnER旅行社與張姓旅客對美加旅行社負責人林大鈞提出詐欺等告訴。台北地檢署認定，林男已先支付2781萬餘元款項，並無詐欺犯意，今予以不起訴處分。

觀光署旅行業組組長湯文琦表示，當時廢止美加國際旅行社旅行業執照，是依據發展觀光條例規定所進行的行政處分，該處分不受刑事案件處分影響；另觀光署非該刑事案件告訴人或原告，有關再議須由告訴人提出。

湯文琦強調，依據發展觀光條例第33條規定，曾經營旅行業受廢止營業執照處分尚未逾5年者，不得擔任旅行業的發起人、董事、監察人、經理人、執行業務或代表公司之股東，因此林大鈞仍受該規定管制，不得新設旅行社。

