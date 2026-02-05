為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    赫見「馬面搶匪」 台南防搶演練民眾側目

    2026/02/05 16:50 記者劉婉君／台南報導
    歸仁警分局防槍演練，由員警假扮「馬面搶匪」，相當吸睛。（歸仁警分局提供）

    歸仁警分局防槍演練，由員警假扮「馬面搶匪」，相當吸睛。（歸仁警分局提供）

    善化警方防搶演練，以仿古代枷鎖及推車改造的囚車，加深民眾印象。（善化警分局提供）

    善化警方防搶演練，以仿古代枷鎖及推車改造的囚車，加深民眾印象。（善化警分局提供）

    農曆年節前夕，金融機構人流及金流增加，台南市警察局善化、歸仁分局今（5）日分別舉行防搶演練，馬頭搶匪、金色麻布袋、枷鎖、囚車等，創意裝扮吸引民眾注目，也加深民眾對相關防搶宣導的印象。

    2名身穿肌肉猛男服裝、頭部還有刀片或酒瓶裝飾的「搶匪」，手持金色麻布袋及仿真槍械，闖入善化區農會高喊「搶劫！」喝令行員交出現金，行員假意配合之際，伺機按下警鈴，還有人趁隙以手機蒐證歹徒外貌特徵，歹徒得手後騎機車逃逸，警方獲報後迅速展開圍捕，演練過程一度讓正在農會裡洽辦業務的民眾嚇了一跳，得知是防搶演練後，才安心地在旁圍觀。

    善化警分局員警也發揮創意，仿古代刑罰的枷鎖戒具，並以手推車改裝成「囚車」，模擬警民合作圍捕歹徒的情境，再運用空拍機，進行空中蒐證，成功圍捕並制伏歹徒，為嚴肅的防搶演練增添趣味性，也加深民眾的印象。

    而歸仁警分局則在關廟區農會舉辦防搶演練，配合馬年到來，由2名員警搭配警專實習生，戴上馬頭面具化身「馬面歹徒」行搶，行員一方面冷靜配合歹徒指示，另一方面暗中啟動報警機制，線上巡邏警力火速趕抵，將搶匪上銬制伏。員警並向現場民眾宣導防詐騙觀念。

    歸仁警分局長巫建德表示，春節期間現金交易頻繁，民眾前往金融機構提領現金時，務必提高警覺，留意周遭是否有可疑人士；如需提領或運用大量現金，建議多利用轉帳方式，或由親友陪同，亦可向警方申請護鈔服務，以確保人身與財產安全。

    善化警分局長劉柏陞指出，警方於春節期間亦提供保護民眾存提款安全、現金代保管及舉家外出等為民服務，有需要的民眾可以提出申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播