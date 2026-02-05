赫見「馬面搶匪」 台南防搶演練民眾側目

歸仁警分局防槍演練，由員警假扮「馬面搶匪」，相當吸睛。（歸仁警分局提供）

善化警方防搶演練，以仿古代枷鎖及推車改造的囚車，加深民眾印象。（善化警分局提供）

農曆年節前夕，金融機構人流及金流增加，台南市警察局善化、歸仁分局今（5）日分別舉行防搶演練，馬頭搶匪、金色麻布袋、枷鎖、囚車等，創意裝扮吸引民眾注目，也加深民眾對相關防搶宣導的印象。

2名身穿肌肉猛男服裝、頭部還有刀片或酒瓶裝飾的「搶匪」，手持金色麻布袋及仿真槍械，闖入善化區農會高喊「搶劫！」喝令行員交出現金，行員假意配合之際，伺機按下警鈴，還有人趁隙以手機蒐證歹徒外貌特徵，歹徒得手後騎機車逃逸，警方獲報後迅速展開圍捕，演練過程一度讓正在農會裡洽辦業務的民眾嚇了一跳，得知是防搶演練後，才安心地在旁圍觀。

善化警分局員警也發揮創意，仿古代刑罰的枷鎖戒具，並以手推車改裝成「囚車」，模擬警民合作圍捕歹徒的情境，再運用空拍機，進行空中蒐證，成功圍捕並制伏歹徒，為嚴肅的防搶演練增添趣味性，也加深民眾的印象。

而歸仁警分局則在關廟區農會舉辦防搶演練，配合馬年到來，由2名員警搭配警專實習生，戴上馬頭面具化身「馬面歹徒」行搶，行員一方面冷靜配合歹徒指示，另一方面暗中啟動報警機制，線上巡邏警力火速趕抵，將搶匪上銬制伏。員警並向現場民眾宣導防詐騙觀念。

歸仁警分局長巫建德表示，春節期間現金交易頻繁，民眾前往金融機構提領現金時，務必提高警覺，留意周遭是否有可疑人士；如需提領或運用大量現金，建議多利用轉帳方式，或由親友陪同，亦可向警方申請護鈔服務，以確保人身與財產安全。

善化警分局長劉柏陞指出，警方於春節期間亦提供保護民眾存提款安全、現金代保管及舉家外出等為民服務，有需要的民眾可以提出申請。

