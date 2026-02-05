不想過年塞到哭？公路局「地雷路段」 台1水底寮─楓港、日月潭上榜

交通部公路局公布春節連假期間銜接國道易壅塞路段。（公路局提供）

下個週末是春節連續假期開始，交通部公路局今天（5日）公布連假期間最易塞車的「地雷路段」，包含主要幹道、國道銜接路段以及熱門觀光廟宇周邊。

公路局推估相關易壅塞路段，包含主要幹道如台1線水底寮到楓港路段，以及台61線鳳鼻到香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線及台18線銜接各國道交流道等，以及重要觀光風景地區鄰近路段如台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台2線福隆及萬里到大武崙路段、台3線大溪及古坑到梅山路段、台21線日月潭周邊等。

另外，春節期間有廟宇參拜熱點如台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府路段等。為舒緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

在公路交通方面，公路局預估春節將以2月16日除夕，以及2月20日大年初四為界分為3階段，假期前段將以返鄉為主，假期中段則預計將出現短程參拜及走春旅次、中長程闔家出遊旅次，至於假期後段則會以返回工作地旅次為主。

另外，228和平紀念日連續假期車潮自2月26日週四下午起陸續出現，觀光旅遊車潮2月27日至2月28日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從2月28日下午開始至3月1日出現。

交通部高速公路局也預估11處國道易壅塞路段，已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供的即時路況資訊。

春節連假期間重點路段交通疏導措施。（公路局提供）

中南部觀光風景區及新春參拜易塞車路段。（公路局提供）

北部東部觀光風景區及新春參拜易塞車路段。（公路局提供）

主要城際道路易塞車路段。（公路局提供）

國道客運春節連假優惠措施。（公路局提供）

交通部公路局公布春節連假期間易塞車路段。（公路局提供）

