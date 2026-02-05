高雄女監春節懇親會 收容人淚崩盼重生

收容人看到睽違許久親人，不禁輕撫臉頰。（高女監提供）

春即將屆，高雄女子監獄今（5）日辦理春節面對面懇親活動，有收容人看到久違的親屬，不禁落下思念眼淚，也有人面對稚女撒嬌，又哭又笑，承諾未來人生會重新出發，善盡母職，氣氛溫馨。

高女監與臺灣更生保護會高雄分會合作辦理懇親會，這次總計363位收容人及672位家屬參加。適逢馬年，以「駿馬奔騰」為主題佈置會場，象徵著充滿活力，不畏困難，勇敢追夢的姿態。該監氣球創意班收容人使用繽紛造型氣球裝飾，鋪陳出溫馨愉悅的氛圍，拉近了與家屬久未見面的距離感，活動結束前並將應景的可愛小馬造型氣球贈予現場小朋友。

收容人佩佩（化名）靜靜坐在會場一角，引頸期盼年邁父母及幼女到來。每當夜晚舍房格外寂靜，思念孩子成了最煎熬的磨難，她坦言過去總是好高騖遠，為追求快速致富加入詐騙集團，最後鋃鐺入獄而悔不當初。女兒一句：「媽咪~我好想妳喔~」，佩佩淚崩拭淚，她握住父母粗糙的雙手，為過往種種無知的行為誠心懺悔。

典獄長饒雅旗表示，懇親會不僅是一個團聚的時刻，更讓親情的溫暖打破高牆隔閡，希望收容人除了能與家人面對面交流、彼此關懷，並透過家庭支持與接納，強化收容人積極復歸的信心。

收容人見到探視親人相當激動。（高女監提供）

收容人握著雙親、稚女的手，表達無限懺悔。（高女監提供）

