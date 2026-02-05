為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄女監春節懇親會 收容人淚崩盼重生

    2026/02/05 16:31 記者洪臣宏／高雄報導
    收容人看到睽違許久親人，不禁輕撫臉頰。（高女監提供）

    收容人看到睽違許久親人，不禁輕撫臉頰。（高女監提供）

    春即將屆，高雄女子監獄今（5）日辦理春節面對面懇親活動，有收容人看到久違的親屬，不禁落下思念眼淚，也有人面對稚女撒嬌，又哭又笑，承諾未來人生會重新出發，善盡母職，氣氛溫馨。

    高女監與臺灣更生保護會高雄分會合作辦理懇親會，這次總計363位收容人及672位家屬參加。適逢馬年，以「駿馬奔騰」為主題佈置會場，象徵著充滿活力，不畏困難，勇敢追夢的姿態。該監氣球創意班收容人使用繽紛造型氣球裝飾，鋪陳出溫馨愉悅的氛圍，拉近了與家屬久未見面的距離感，活動結束前並將應景的可愛小馬造型氣球贈予現場小朋友。

    收容人佩佩（化名）靜靜坐在會場一角，引頸期盼年邁父母及幼女到來。每當夜晚舍房格外寂靜，思念孩子成了最煎熬的磨難，她坦言過去總是好高騖遠，為追求快速致富加入詐騙集團，最後鋃鐺入獄而悔不當初。女兒一句：「媽咪~我好想妳喔~」，佩佩淚崩拭淚，她握住父母粗糙的雙手，為過往種種無知的行為誠心懺悔。

    典獄長饒雅旗表示，懇親會不僅是一個團聚的時刻，更讓親情的溫暖打破高牆隔閡，希望收容人除了能與家人面對面交流、彼此關懷，並透過家庭支持與接納，強化收容人積極復歸的信心。

    收容人見到探視親人相當激動。（高女監提供）

    收容人見到探視親人相當激動。（高女監提供）

    收容人握著雙親、稚女的手，表達無限懺悔。（高女監提供）

    收容人握著雙親、稚女的手，表達無限懺悔。（高女監提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播