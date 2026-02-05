公益聯盟推AI數位職人課程 讓身障者化身網路達人

台灣公益聯盟邀鍾欣凌（後排右2）、施名帥（後排右4）擔任公益代言人，邀大眾關注身障族群，用愛幫弱勢成長。（台灣公益聯盟提供）

台灣公益聯盟長期關注身障弱勢，今年迎來10週年，今（5日）宣布下個10年核心目標是「賦能」，啟動「個人IP建構計畫」，推出AI數位職人課程，幫助身障者除了按摩師之外，還有更多元的職涯發展，包含線上學習紫微斗、AI生成短影音等，化身數位命理師或AI創作家，開創更精彩人生。

公益聯盟創辦人鄭龍水說，聯盟邁入下一個10年，核心目標是「賦能」，今年將重點推動身障弱勢者的「個人IP建構計畫」，協助身障朋友除了按摩師以外，也能擁有專業紫微諮詢師與AI創作者等工作選項。

聯盟推出適合身障學習、「零門檻」的AI數位工具，讓身障者在數位浪潮中擁有發聲的舞台，展現無限的創意潛能。也預計今年成立專屬「紫微斗數、子平八字諮詢平台」，讓身障職人能透過線上服務，將專業技能轉化為多元收入。

「身障紫微諮詢師」蘇家榆擁有心理諮商背景，因早產導致全盲，擔任按摩師工作1年，收入為基本工資，在聯盟支持下，她學習紫微斗數，將「統計學」般的命理知識與「心理同理心」結合，發展出獨特的諮詢風格，她希望未來能透過紫微斗數，像心理諮商一樣陪伴大家度過人生難關，估命理諮詢未來薪資可望成長50％。

65歲已退休的莊美娟則在聯盟「AI生成短影音課程」中找到新世界，她患有先天髖關節疾病，從小以輪椅代步，過去擔任行政文書工作，無繪畫背景，在參與AI課程後，大幅提升繪畫專業能力，作品被讚稱可進畫廊，目前積極籌備新作品，準備進軍香港參加國際藝術展。她更透過AI將自己及周圍輪椅朋友照片製作成可以站起來走路、甚至跳舞的影片來圓夢。

「金鐘影后」鍾欣凌與「金馬男星」施名帥受邀擔任聯盟年度雙代言人，公益短片中，施名帥在泳池池畔陪著視障游泳選手勤凱嘗試高難度慢動作游泳，鍾欣凌則用真心陪伴，化解害羞偏鄉孩子們的緊張，捕捉到最純粹、自然的笑容。兩人呼籲，大眾的每一份關注，都能成為弱勢族群向上成長的養分。

