嘉義人限定！「喵星人命定配對」中籤率僅0.65％ 2/8抽幸運飼主

「喵星人命定配對活動」人氣王為編號第19號的英國短毛貓。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣家畜疾病防治所（嘉畜所）去年沒入非法繁殖28隻品種貓及緊急救援安置的1隻混種貓，為協助貓咪找到溫暖的家並進行後續追蹤，嘉畜所推出「喵星人命定配對活動」，限嘉義縣民參加，短短5天吸引5660人次登記認養，符合抽籤資格者計4400人次，2月8日上午10點在官方臉書粉絲專頁直播抽籤，由縣長翁章梁抽出29位飼主。

嘉畜所所長林珮如指出，這次配對活動貓咪含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數皆為3至5月齡幼貓，所有貓咪均已完成晶片植入、基礎疫苗。

由於登記人數眾多，經嘉畜所評估篩選，淘汰戶籍地在外縣市或未提供身分證等630人次、未說明飼養管理或未檢附飼養環境照片者497人次、重複登記者117人次、其他問題者16人次，最終符合抽籤資格者計4400人次，中籤率僅約0.65%。

登記人氣王前3名都是英國短毛貓，編號分別為第19號、第20號與第5號，值得一提的是其中一隻緊急收容安置的混種幼貓即使沒有品種光環，仍吸引63位民眾登記爭取認養資格，展現社會大眾對生命價值的高度認同。

林珮如表示，2月8日上午10時將直播抽出天選之人，每1貓隻抽取正取1名、備取2名，每人以中籤1隻為原則，若正取認養人未能在2月12日中午前辦理認養，或重複中籤者，則由備取遞補，嘉畜所保有評估該認養者是否合適認養權利。

喵星人命定配對活動」人氣第二名的英國短毛貓。（嘉義縣政府提供）

喵星人命定配對活動」人氣第三名的英國短毛貓。（嘉義縣政府提供）

