    首頁 > 生活

    雙北捷運維安演練 蔣萬安搬「孫子兵法」：別因1219事件過去降低戒心

    2026/02/05 15:55 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安搬出孫子兵法呼籲「無恃其不來，恃吾有以待之」，呼籲民眾做好萬全準備，千萬不要因為1219攻擊事件遠離而降低戒心。（記者王藝菘攝）

    台北捷運去年發生1219隨機傷人案件，雙北市府今（5日）下午1時30分至2時30分展開危安演練，聯合在台北捷運中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間模擬，演練情境為「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」，過程中還模擬月台內壓制嫌犯與救治傷患等流程。台北市長蔣萬安搬出孫子兵法呼籲「無恃其不來，恃吾有以待之」，呼籲民眾做好萬全準備，千萬不要因為1219攻擊事件遠離而降低戒心。

    今天演練設定有兩名歹徒無差別攻擊，地點設定在月台內與車廂間，項目包含橫向通報、大量傷病患處置、災防告警細胞廣播訊息（CBS）發送，緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦外，其中將首度將捷運大腦「行控中心」納入核心，演練各單位的通報速度。

    由於本次演練屬於跨境、跨縣市有大量傷病患，因此面對大量傷病患，如何做即時聯繫資料，首先將透過衛福部的大量傷病系統，並共同開出表單做即時的情況填寫，確保面對重大災害時的調度及應變能力。

    蔣萬安表示，為避免未來不幸的事情發生，啟動三階段機制，全面強化市民安全。首先是12月26日，第一階段是在市府站結合地下商圈，複雜環境、隨機、無差別的攻擊模擬，到1月22日的台北車站四鐵共構，四條地下街、一家大型百貨，地方中央共同聯防。今天再把強度拉高，進行跨縣市、跨區域、跨單位的危安演練，台北和新北進行聯防、指揮調度、情報傳遞，都是兩座城市守護民眾安全重要的一環。

    蔣萬安也呼籲，第一，不要因為1219攻擊事件，隨時間過去而降低警戒心。第二，「無恃其不來，恃吾有以待之」，呼籲雖然希望不要發生任何攻擊，但是必須時時警惕自己做好萬全準備。

    蔣萬安指出，料敵從寬、禦敵從嚴，搭乘捷運公共運輸，出入人潮密集的車站、捷運站，這是所有市民的日常，但日常中不能忽視任何一個環節，不要輕忽可能導致無法收拾後果的各種狀況。

    最後，蔣萬安也提醒各局處「寧可撈過界，不要三不管」，所有團隊一定要全力以赴，跨機關跨單位，全力防堵任何危害發生。蔣萬安提醒，未來一旦遇到危機的發生，一定要落實本日演練的各項操作與實際作為。

    今天演練設定有兩名歹徒無差別攻擊，地點設定在月台內與車廂間，項目包含橫向通報、大量傷病患處置、災防告警細胞廣播訊息（CBS）發送，緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦外，其中將首度將捷運大腦「行控中心」納入核心，演練各單位的通報速度。（記者王藝菘攝）

