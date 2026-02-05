嘉義縣運動會2/10開幕 新港奉天宮取母火點燃聖火

嘉義縣全縣運動會2月10日開幕，縣長翁章梁（右）、新港奉天宮董事長何達煌（左）一起取聖火母火。（記者王善嬿攝）

嘉義縣全縣運動會即將於2月10日在縣立田徑場舉行開幕典禮，賽事即起到2月27日舉辦，參賽人數創歷史新高，共8913人報名參賽，縣府今天（5日）上午在新港奉天宮舉行聖火母火取火儀式，從新港鄉開跑，3天內傳遞繞行18鄉鎮市。

嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍、新港奉天宮董事長何達煌等人焚香祈福，翁章梁、何達煌一同取聖火母火。

翁章梁說，全縣運動會包括田徑、游泳、柔道、跆拳道、角力及各式球類等18項，報名人數超乎預期，聖火母火取火儀式選在奉天宮舉行，也是希望媽祖庇佑賽事平安順遂。4月18日到23日嘉義縣主辦全國中等學校運動會，預計1萬8000名選手齊聚嘉義縣，嘉義縣支持體育健兒，近年增加相關獎勵金，加上嘉義縣是全中運主場，正規劃前8名的運動獎勵金加倍發放，盼鼓勵嘉義隊取得最佳成績。

翁章梁也說，2026台灣燈會3月3日到15日在嘉義縣登場，不只有行政院長卓榮泰昨天宣布的大阪世博會台灣TECH WORLD館將在嘉義重現，還有來自日本東北的「青森睡魔」大型燈籠、愛爾蘭踢踏舞表演、「超級瑪利歐．星燦嘉年華」特色燈區等亮點，這幾個月嘉義縣將相當熱鬧，讓嘉義人充滿光榮感與自信。

嘉義縣運動會聖火母火取火儀式，今天在新港奉天宮舉行。（記者王善嬿攝）

嘉義縣全縣運動會聖火將繞行傳遞18鄉鎮市。（記者王善嬿攝）

