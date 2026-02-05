台中港西碼頭土方之亂 龍井2000民眾籲終結「死亡公路」

2000多名龍井區居民抗議「土方之亂」造成馬路危機重重。（台中市議員林孟令提供）

台中面臨嚴重營建剩餘土石方去化危機，估計影響上百個建案停工，有2000多名龍井區居民今天至台中港碼頭，抗議「土方之亂」讓大量砂石車、貨櫃車進出，造成龍昌路等西碼頭路段頻傳死亡車禍，居民怒喊口號「終結台中港死亡公路」。

台中市龍井區議員林孟令、龍井區里長聯誼會長張文慶及國民黨立委顏寬恒，今天（5日）號召居民前往台電台中發電廠北側空地陳情，居民舉出「首要交通安全」等布條，抗議港區周邊發生騎士遭輾斃、行人遭撞身亡，事故地點集中於龍昌路、臨港路及西濱橋下等路段，「這些車禍傷痛，鄉民都記得清清楚楚。」

張文慶說，支持土石再利用、合法擴增港區新生地，但不能讓居民用生命來換經濟，目前港區聯外道路容量與安全設計明顯不足，若持續增加大型車輛進出，等同將風險持續轉嫁給地方居民。

台中市交通局強調，與公路局、台中市警察局、龍井區公所及港務公司，針對臨港路、台61橋下等港區聯外道路檢討事故原因，也提出交通改善措施，盼透過加強道路維護作業、增設及調整標誌標線設施、實施科技執法或加強取締與宣導等手段，強化用路人安全。

警方統計，去年港區死傷人數超過7人，居民指出，台中港西碼頭將成為中台灣土方暫置場，不能用生命換經濟，應同步推動聯外道路建設，並讓大型職業車與一般車輛分流。

龍井區居民要求改善港區聯外交通安全。（台中市議員林孟令提供）

