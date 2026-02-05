桃園航空城搬遷安置 雙措施申請延長至6月底

交通部民航局表示，機場園區配售安置住宅的安置戶「配合加速開發獎勵金」的申請期限、選配安置街廓的安置戶申請「安置街廓重建協助金」二樓版完成勘驗時間，都延長至6月底前。（民航局提供）

桃園國際機場航空城配售安置住宅預定今年2月全部交屋，為兼顧桃園航空城重大建設推動及民眾搬遷安置需求，交通部民航局表示，行政院在審慎評估目前計畫進度及實際作業情形後，機場園區配售安置住宅的安置戶「配合加速開發獎勵金」的申請期限、選配安置街廓的安置戶申請「安置街廓重建協助金」之二樓版完成勘驗時間，都延長至6月底前。

民航局表示，機場園區配售安置住宅的安置戶，預定今年2月全部交屋，為讓居民安心過年，經審慎評估計畫進度後，將「配合加速開發獎勵金」申請期限，放寬至今年6月底，屆期不再延長。

民航局說明，在這個時間前完成建物騰空點交者，仍然可以領取建物補償費（救濟金）15%的「配合加速開發獎勵金」，以積極獎勵民眾搬遷，順利取得桃園機場第3跑道開發建設用地。

至於選配安置街廓的安置戶，民航局指出，由於安置街廓自建住宅時程相近且量體龐大，現有營建資源不敷市場需求，影響自建進度，因此若要申領安置街廓重建協助金的安置戶，如在今年2月底前申請建築執照，可申領協助金的二樓版完成勘驗時間，由原訂的2月28日展延至6月30日，協助民眾重建安置。

民航局表示，桃園航空城為國家重大建設計畫，政府在推動開發的同時，將持續以保障民眾安置、落實先建後遷為核心原則，審慎處理各項配套措施，並視實際執行情形滾動檢討調整。

