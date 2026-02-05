台灣鯛產業谷底求復甦 嘉義高鉦繁殖場元宵節搶先出貨

逐一挑選台灣鯛種魚備進入溫棚待產。（記者蔡宗勳攝）

去年可說是台灣鯛產業鏈最慘淡的年份之一，先是受到美國對等關稅重大衝擊，外銷訂單幾乎凍結。接著發生「口湖烏龍檢驗事件」，內銷市場也雪上加霜，魚價慘不忍睹。不過，漁民仍期待新的一年有新氣象，全台最大的高鉦台灣鯛繁殖場已搶先部署，搭設魚塭包膜，2月4日立春時開始挑選種魚進入溫棚待產，預計元宵節就可供貨，希望台灣鯛產業否極泰來。

高鉦負責人林篤毅指出，前年高鉦的台灣鯛魚苗出貨近9000萬尾，估占全國7成以上，去年繁殖場周邊施作光電場，8月起就停產，全年供貨7000多萬尾，市占率仍居全國之冠。但也因為主動停產，避開烏龍檢驗事件的影響。

林篤毅說，雖然有些人對台灣鯛前景心存悲觀，但他個人認為，以台灣的高超養殖技巧，一定可以翻轉整個不利衝擊，只是春天何時會來，還是未知數。為了做好谷底回升的準備，繁殖場的魚塭包膜續搭設，2月4日立春開始挑選種魚進入溫棚，只要水溫合適，約15天就有今年高鉦第一批台灣鯛魚苗，再育成半個月就可以供應給養殖漁民，目前已有大戶預訂600萬尾，將分批供給。

林篤毅說，高鉦特有的魚塭包膜可以抵抗10級以上強風與霸王級寒流，精挑細選的種魚入棚後，在最舒適的環境下配種產卵，魚苗約15天就能夠孵化，再經15天的育成，約3月3日前後就能健健康康供應給養殖漁民。如果沒有魚塭包膜，最快也要5月初才能逐漸供貨，兩個月的差距成了市占率競爭力的關鍵。

技術人員逐一挑選台灣鯛種魚。（記者蔡宗勳攝）

高鉦台灣鯛繁殖場特有的魚塭包膜。（記者蔡宗勳攝）

體重逾百公斤的高鉦台灣鯛繁殖場負責人林篤毅輕鬆站在魚塭包膜上。（記者蔡宗勳攝）

