春節、228連假國道客運超強折扣 搭TPASS2.0+享42折到6折

春節、228連假國道客運有優惠折扣。（國光客運提供）

本月中旬就是春節連續假期，交通部公路局鼓勵返鄉及出遊的民眾多加使用國道客運，在兩個連假期間推出國道客運優惠措施，若搭配「TPASS2.0+常客優惠加碼」，春節搭國道客運可享42折折扣、228連假可享6折優惠票價。

公路局說明，全台88條中長途國道客運優惠從2月13日0時起，到2月22日24時止，春節連續假期期間享原票價6折優惠。2月26日0時起，到3月1日24時止，是228連續假期，享原票價85折優惠。

公路局指出，若結合去年12月新推出的「TPASS2.0+常客優惠加碼」，春節連續假期最高可享42折、228連續假期最高可享6折的超值票價。另外，轉乘在地客運優惠搭乘高鐵、台鐵及國道客運，在10小時內轉乘在地客運享基本里程或1段票免費；轉乘指定「幸福巴士」免費。

國光客運今天（5日）也說明，全台中、長程地區及國五路線計30條，全票平均可享6折優惠，優惠路線包含熱門地區宜蘭如礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港等，以及苗栗、台中、嘉義等地區。

國光客運表示，配合交通部國道客運轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證轉乘當地市公車一段票，或公路客運基本里程車資減免，減少轉乘所需花費金額。

國光客運表示，為了提升民眾訂票便利性，有推出LINE官方聊天室導入線上訂票APP，民眾只要成為國光客運Line官方聊天室好友就可不分場所隨地使用手機來運用此線上訂票APP完成線上訂票、線上付款及取得電子乘車票。

