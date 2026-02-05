上班族喊讚！三峽土城2/9起加開「北大社區─捷運頂埔站」跳蛙公車

自2月9日起，跳蛙公車「北大社區─捷運頂埔站」將加開平日上午加開7點10分班次。（新北市交通局提供）

為服務新北市三峽、土城區通勤民眾，交通局運輸管理科長許芫綺表示，自2月9日起，跳蛙公車「北大社區─捷運頂埔站」平日上午加開7點10分班次，以便通勤族更快速捷運頂埔站轉乘。「北大社區─捷運頂埔站」沿途停靠姑娘廟、大成路、森林公園、海洋公園、學勤路、台北大學正門、大學學成路口及龍埔國小等站點，經三角湧大橋直達捷運頂埔站，採二段票收費，並可使用基北北桃1200定期票或電子票證搭乘。

新增7時10分班次

許芫綺表示，新增班次自台北客運三峽二站發車，行經北大社區後直達捷運頂埔站，透過減少停靠站點，縮短通勤時間；目前北大特區對外聯絡公車多以916、932及910路線快速公車為主。因應未來捷運三鶯線通車，除原有平日7點整班次外，特別增開7點10分跳蛙公車班次，協助民眾更快速銜接捷運頂埔站。

交通局補充，業者持續針對北大地區各公車路線監控各站候車情形，並視客況機動調整班次，持續改善公共運輸服務品質。

