為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    上班族喊讚！三峽土城2/9起加開「北大社區─捷運頂埔站」跳蛙公車

    2026/02/05 16:24 記者黃子暘／新北報導
    自2月9日起，跳蛙公車「北大社區─捷運頂埔站」將加開平日上午加開7點10分班次。（新北市交通局提供）

    自2月9日起，跳蛙公車「北大社區─捷運頂埔站」將加開平日上午加開7點10分班次。（新北市交通局提供）

    為服務新北市三峽、土城區通勤民眾，交通局運輸管理科長許芫綺表示，自2月9日起，跳蛙公車「北大社區─捷運頂埔站」平日上午加開7點10分班次，以便通勤族更快速捷運頂埔站轉乘。「北大社區─捷運頂埔站」沿途停靠姑娘廟、大成路、森林公園、海洋公園、學勤路、台北大學正門、大學學成路口及龍埔國小等站點，經三角湧大橋直達捷運頂埔站，採二段票收費，並可使用基北北桃1200定期票或電子票證搭乘。

    新增7時10分班次

    許芫綺表示，新增班次自台北客運三峽二站發車，行經北大社區後直達捷運頂埔站，透過減少停靠站點，縮短通勤時間；目前北大特區對外聯絡公車多以916、932及910路線快速公車為主。因應未來捷運三鶯線通車，除原有平日7點整班次外，特別增開7點10分跳蛙公車班次，協助民眾更快速銜接捷運頂埔站。

    交通局補充，業者持續針對北大地區各公車路線監控各站候車情形，並視客況機動調整班次，持續改善公共運輸服務品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播