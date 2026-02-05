台南東山175線地方創生計畫 獲中央補助啟動農旅新亮點

南市經發局表示，計畫透過導入地景與文化的創新行銷模式而有助活化農村經濟 ，圖為仙湖休閒農場。（南市經發局提供）

台南市配合國家發展委員會推動地方創生計畫，今年再傳捷報，由台南市東山區結合公部門、農會與在地民間資源共同提出「台南市東山區175線風土農景地方創生計畫」，於本月份通過行政院地方創生會報審查，總計畫經費844萬元，獲經濟部及農業部等中央部會補助600萬元。

南市經發局表示，該計畫以「東山生態產業地景」為核心，結合旅遊與農產豐收時節，串聯175咖啡公路沿線景點、農園與社區文化空間，搭配各式在地特色活動，建構一條橫跨自然、農業、藝術與信仰的文化旅程。

其中，「以農促旅─東山農村產業與文化觀光共創計畫」藉由災後重建契機，導入創新體驗與文化行銷模式，結合地景風味共創工作坊與咖啡公路藝術策展，推動農產行銷、農遊體驗與品牌形塑，活化農村經濟。

「一日小山─打造東山品牌共好平台」則由詠糧實業有限公司主導品牌整合與商品開發，並透過行銷教育課程與共好市集，以「一日小山」品牌為核心，打造企業帶動、地方共創的品牌平台。

「2025台南東山咖啡節」農業產業文化活動，則由東山區農會結合咖啡採收與節慶，讓民眾體驗東山特有的175咖啡公路風情，探索在地咖啡文化，欣賞山城美景。

「農產成商─農藝手作繪作整合計畫」則深化社區經營，由聖賢社區發展協會導入青年專業，協助社區建立農產商品化、品牌設計與體驗導購模式，並透過標準作業流程與共同分潤機制，提升農產附加價值，促進在地經濟循環與青年回留。

「大鋤花間咖啡食農教育」則展現企業端投入決心，大鋤花間咖啡生態農場以友善土地為核心，結合咖啡烘焙、手沖體驗與特色餐食，完整呈現從產地到餐桌的食農教育內涵，並串聯175咖啡公路沿線業者，強化旅遊動線與產業連結。

南市經發局表示，獲補助計畫結合旅遊、農業與在地特色活動以建構文化旅程 ，圖為東山天池步道。（南市經發局提供）

