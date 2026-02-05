捷運模擬危安攻擊細胞簡訊未加註「演練」 新北市府：加強員工訓練

新北市發布第一則訊息時，未把「演練」兩字標註，導致現場民眾紛紛嚇壞。新北市府也表示，未來會加強同仁訓練，也多多宣導，希望民眾不要驚慌。（記者王藝菘攝）

台北市府、新北市府今（5日）下午1點半至2點半，在捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，雙北市分別發布細胞簡訊提醒民眾要避難、疏散，豈料新北市發布第一則訊息時，未把「演練」兩字標註，導致現場民眾紛紛嚇壞。新北市府也表示，未來會加強同仁訓練，也多多宣導，希望民眾不要驚慌。

民眾鄭小姐表示，自己收到訊息時，看了「嚇了一大跳」，想說發生什麼事，詢問月台工作人員才知道有演練發生，後續收到第二封訊息確認是演練才真正放心。民眾吳先生則表示，看到超傻眼，還以為1219事件再度發生，幸好是演練，希望政府不要亂嚇民眾。

請繼續往下閱讀...

新北市消防應變科科長蕭力愷說明，中央都有規定程序，昨天新北市府也透過圖卡在社群媒體宣導，在發布第一則訊息時，有立即發現可能造成民眾困擾，因此立即發布第二則細胞簡訊並加註「演練」兩字，請民眾收到演練的細胞簡訊，千萬不要驚慌，但是真的收到細胞訊息時，一定要立即反應。

媒體也詢問是否算「失誤」？蕭力愷則表示，應該算認知落差，未來會加強、多多宣導，因為地方政府比較少在進行發布細胞簡訊，藉由演練的方式發現問題，也會加強同仁的訓練，請民眾不要驚慌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法