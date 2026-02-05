頭份公所發春節敬老金 隨軍來台先鋒金壘謨把台灣當真正的家

隨軍來台先鋒金壘謨，把台灣當真正的家。（頭份市公所提供）

農曆春節將至，苗栗縣頭份市公所循往例三節皆會發放春節敬老金，市長羅雪珠及代表會主席温宜靜今天也慰問頭份市百歲人瑞，其中居住在頭份斗煥里的金壘謨老先生，當年是隨國民黨軍隊來台先鋒，兩岸開放後曾回山東老家但發現人事已非，金老先生也說，早已把台灣當真正的家。

頭份市公所表示，金壘謨為當年跟隨國民黨政府來台的先鋒軍，先在澎湖戍守海疆，之後調至頭份斗煥坪營區，並經人介紹與妻子金廖秀娘結為連理。金壘謨今天也分享，兩岸交流解禁後曾回到山東老家，可惜故人不再，家鄉曾經的老家也因為對岸進行基礎建設消失，他回台灣後，更能感受到台灣是真正的家。

金壘謨與金廖秀娘結縭60餘載，金壘謨仍說著故鄉的山東腔對一般人較難立刻意會，而金廖秀娘則為客家人並常充當翻譯，她也打趣說，先生至今客家話仍不流利。但是兩人各自以不同語言交流同樣充滿甜蜜，笑語連連，夫妻倆也組建四代同堂的大家庭。

頭份市公所表示，頭份市的百歲人瑞共13位長者，經洽詢意願後，其中7位長輩將由市長、代表會主席、代表及里長親自致贈禮盒，祝福他們平安健康。

