屏南快2032才動工遭砲轟 立委徐富癸促分段環評、楓港段先通車

屏南快2032動工太慢！立委徐富癸怒轟「等不起」。（資料照）

屏東鄉親等了20年的「救命路」屏南快速公路，首場說明會揭露2032年才動工的「龜速」期程，引發地方炸鍋。對此，不僅公路局急發新聞稿稱進度超前「可縮短2年」，立委徐富癸也重砲轟擊「無法接受」，強調這條路是醫療與觀光的關鍵生命線，要求中央打破「一關卡一關」的官僚作業，改採分段施工與同步規劃，確保進度最迫切的「楓港段」優先推動。

「屏南鄉親等不起，我也不能接受目前的時程！」徐富癸直言，屏南快工程規模雖大，但不能總是用「前一關沒過，後面就不能動」的傳統思維。他自進入立院首會期起，便將此案列為最優先追蹤，多次質詢並召開跨部會協調會，要求交通部與公路局必須「把時程壓實」。他強烈主張，環評與綜合規劃必須同步進行，用地取得等作業能走的就先走，絕不能讓整條路卡在文書往返中原地踏步。

針對鄉親在說明會上的激憤，公路局5日趕緊「滅火」回應，指出屏南快一階環評已獲環境部通過，正式進入二階環評，整體進度確實有超前，若二階環評順利，建設期程可望再縮短1至2年。但地方人士對此仍感憂心，認為即便縮短2年，離動工仍有數年之遙，對於急需醫療轉診的半島居民而言，每一分鐘都是在跟老天爺搶命。

徐富癸進一步說明，在他的強力要求下，目前已確定將「楓港段」列為優先推動重點。他表示，綜合規劃預計今年6月完成期末報告，接下來在潮州、獅子、車城、枋寮等地的公聽會，他會全程盯場，將鄉親對於「延伸恆春鎮內」、「縮短工期」等意見直接塞進規劃書中，要求官方拿出決心，用最快效率讓這條路成真，別讓救命路再度淪為「選前開會、選後不理」的政治空談。

