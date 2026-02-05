屏東縣政府春節服務不打烊 醫療資訊、垃圾清運官網專區一查就通

屏東縣政府行政暨研考處長鄞鳳蘭（中）、衛 生局長張秀君（左2）、長照處長陳桂敏（右1）、環保局長顏幸苑（右2）說明春節服務 不打烊措施，曾競鋒醫師（左1）則分享新春保健知識。（記者羅欣貞攝）

今年春節假期從2月14日至22日長達9天，屏東縣政府今（5）日說明「春節不打烊」政策，且為便利民眾掌握春節期間各項活動與生活服務資訊，已於屏東縣政府全球資訊網設置「2026春節服務不打烊專區」，上網一查就通，也可撥打1999便民服務專線洽詢。

屏東縣政府行政暨研考處處長鄞鳳蘭表示，「2026春節服務不打烊專區」統整屏縣春節期間各項貼心服務，包含33鄉鎮市垃圾停收及恢復收運時間、15間急救責任醫院及兒童緊急醫療網絡、35間洗腎中心看診時間資訊、長照服務不中斷措施，還有縣內免費停車時間、校園開放停車時間、鄉鎮市停車資訊等，民眾上網即可查詢，此外，1999便民服務專線全年無休，隨時提供諮詢與協助。

縣府今年也特別邀請曾獲「台灣醫療典範獎」的新陳代謝科醫師曾競鋒，分享春節期間實用的健康保健觀念，並將其建議的新春飲食健康指南收錄在服務不打烊專區，供民眾參考。曾競鋒表示，春節時節氣溫偏低、早晚溫差大，加上聚餐頻繁、作息不規律，長者及患有糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病等慢性疾病的民眾，更需留意保暖與健康管理，並提醒團圓聚餐應把握「均衡營養」與「適度分量」原則，避免過量攝取高油、高糖、高鹽食物，才能安心過年、健康迎新。

縣府也強調，迎接春節連續假期到來，屏縣府精心規劃多項活動，包括屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季、奇幻大津及曖曖在海邊等，期盼鄉親與遊客來屏東走春，都能玩得盡興、留下美好回憶，共度歡樂新春佳節。

