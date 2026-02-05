為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    眼神給出去！鳳凰谷短耳鴞明眸大眼「神還原」網紅靈動Ｘ型

    2026/02/05 15:04 記者劉濱銓／南投報導
    鳳凰谷鳥園生態園區短耳鴞互動影片，呼應網紅「眼神給出去」靈動短片，吸引大批網友關注討論。（鳳凰谷鳥園生態園區提供）

    鳳凰谷鳥園生態園區短耳鴞互動影片，呼應網紅「眼神給出去」靈動短片，吸引大批網友關注討論。（鳳凰谷鳥園生態園區提供）

    國立自然科學博物館轄下位在南投縣鹿谷鄉的鳳凰谷鳥園生態園區，近期園內1隻可愛短耳鴞明眸大眼影片，「神還原」中國博主周媛於網路爆紅的「眼神給出去」靈動Ｘ型短片，吸引大批網友爭睹，直呼可愛到「救命」，掀起熱烈討論。

    鳳凰谷鳥園生態園區表示，短耳鴞「靈動」影片，其實取材於飼育員與貓頭鷹的互動情況，園區平時就會錄影記錄，收集成素材作為解說教育之用。

    此次剛好呼應時下爆紅的「眼神給出去」網路影片，製作成短耳鴞版本，由於貓頭鷹的頭部可以轉動270度，加上圓滾滾的大眼，可愛互動畫面意外掀起討論，也希望藉此介紹園內貓頭鷹，讓大家更認識二級保育類動物「短耳鴞」。

    園區說，短耳鴞每年11月至隔年4月會從俄羅斯南下度冬，影片中的其實是救傷個體，現已能在園區展示，包含其他一共3隻短耳鴞，都在貓頭鷹園接受照料，也是全台唯一有公開展示短耳鴞的場域。

    由於園內貓頭鷹園才剛整修過，民眾有機會也可到園區參觀，雖然短耳鴞屬於夜行性動物，但白天還是有機會看見牠停棲活動。

    鳳凰谷鳥園短耳鴞頭部可轉動270度，呼應網紅「眼神給出去」靈動Ｘ型短片，意外掀起網路討論。（鳳凰谷鳥園生態園區提供）

    鳳凰谷鳥園短耳鴞頭部可轉動270度，呼應網紅「眼神給出去」靈動Ｘ型短片，意外掀起網路討論。（鳳凰谷鳥園生態園區提供）

    鳳凰谷鳥園貓頭鷹園，是全台唯一有公開展示短耳鴞的場域。（鳳凰谷鳥園生態園區提供）

    鳳凰谷鳥園貓頭鷹園，是全台唯一有公開展示短耳鴞的場域。（鳳凰谷鳥園生態園區提供）

    鳳凰谷鳥園貓頭鷹園甫整修完畢，有展示可愛靈動的短耳鴞。（鳳凰谷鳥園生態園區提供）

    鳳凰谷鳥園貓頭鷹園甫整修完畢，有展示可愛靈動的短耳鴞。（鳳凰谷鳥園生態園區提供）

