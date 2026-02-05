為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵又推新便當！ 與哈瑪星台灣鐵道館聯名「藜饗鐵道海陸便當」

    2026/02/05 14:36 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司與哈瑪星台灣鐵道館共同開發聯名「藜饗鐵道海陸便當」。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（5日）宣布，與哈瑪星台灣鐵道館透過「鐵道上的美食對決」展覽，共同開發聯名「藜饗鐵道海陸便當」，帶領民眾從味覺角度認識台灣鐵道飲食文化，重現鐵道旅程中的飲食記憶。

    台鐵公司表示，這款便當採雙主菜，嚴選微辣烤雞腿排與炸花枝蝦排，象徵餐車料理的豐盛與講究，呈現鐵道飲食中精緻與儀式感的一面。主食選用紅藜飯，加入台鐵經典滷蛋及其他配菜搭配，傳承熟悉的台鐵便當風味。

    「藜饗鐵道海陸便當」每份售價188元，將在今年2月6日至2月13日期間限定販售，數量有限，售完為止。期望透過展覽與聯名便當的結合，讓民眾在走進鐵道歷史的同時，也能以味覺感受鐵道文化的日常風景。

    藜饗鐵道海陸便當

    售價：188元
    販售期間：2月6日至2月13日，午餐限定。
    販售數量：每日限量60個。數量有限，售完為止。
    販售地點：高雄東六門販賣店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、台南販賣店。
    洽詢專線：高雄餐旅分處07-2358765
    過敏原資訊：本產品含有頭足類、甲殼類、麩質、大豆、蛋及其製品，不適合其過敏體質者食用。

    台鐵公司與哈瑪星台灣鐵道館共同開發聯名「藜饗鐵道海陸便當」。（台鐵公司提供）

