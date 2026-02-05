為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    穩定農曆春節物價 汽柴油價格「只跌不漲」

    2026/02/05 14:33 記者鍾麗華／台北報導
    經濟部說明，國營事業穩定物價措施，春節期間、2月16至23日，汽、柴油價格「只跌不漲」，天然氣與桶裝瓦斯2月份不漲價，中油直營站洗車亦維持原價。（記者鍾麗華攝）

    行政院會長卓榮泰今（5）日聽取各部會報告「春節各項整備工作」，經濟部說明，國營事業穩定物價措施，春節期間、2月16至23日，汽、柴油價格「只跌不漲」，天然氣與桶裝瓦斯2月份不漲價，中油直營站洗車亦維持原價。

    卓揆在院會表示，再過一周就是農曆春節，今年春節連假長達9天，為因應民眾返鄉團圓及出遊的各項需求，感謝堅守崗位的各位同仁們，以道安、食安、平安、治安及國安等五個面向，進行各項整備工作，秉持「春節不打烊、服務不中斷」的精神，在年節期間持續陪伴國人，讓大家安心過好年。

    在物資供應方面，農業部說，積極輔導各類農產品批發市場，加強貨源調配並確保作業流程順暢，並洽各相關供應單位加強供貨，其中蔬菜供應量能較平常日增加31％、水果增加24％、花卉增加140%、毛豬增加24％、禽肉增加7-17％、水產增加31％。

    在防疫醫療方面，衛福部指出，與去年相比，今年預計開診率有所提升，初一至初四，除了西醫診所及藥局開診提升外，醫院開診率更是提升9%至13%，而初五的開診率，除醫院由21%提升至68%（增幅47%）外，診所也由11%提升至38%（增幅27%），另外也放寬慢性病領藥與流感藥物用藥規定，來紓解就醫與用藥需求。

