畜試所開發山羊精準人工授精技術 促母羊懷孕率破5成

畜試所表示，透過精準人工授精技術可有效提升山羊繁殖效率。（畜試所提供）

為提高國產山羊繁殖率，農業部畜試所整合「山羊精準人工授精技術」，可精準判讀最佳授精時機，讓母羊懷孕率較傳統人工授精方式提高6%，平均懷孕率可達55.9%，將可降低人工授精的人力成本。

過去山羊繁殖都採取傳統的人工授精方式，畜試所發展的「山羊精準人工授精技術」是以母羊陰道黏液導電度、pH值與溫度等生理指標為基礎，建立精準判讀最佳授精時機的技術模式。畜試所表示，經該所研究團隊在民間養羊場實務操作數據顯示，該項技術可使母羊懷孕率平均達55.9%，較傳統人工授精方式提升約6%，可提高母羊懷孕率，還同步強化公羊採精、冷凍精液技術與育種制度，建立科學化、制度化的新型繁殖管理模式。

畜試所表示，為強化國內山羊育種，也擴大原設置於恆春的山羊人工生殖中心，並整合至屏東縣內埔鄉的南區分所屏東場區，並與中華民國養羊協會合作，同步推動「台灣種用山羊平台」，開放民間養羊場母羊參與後裔檢定，提升公羊遺傳評估的代表性與公信力。

畜試所指出，未來將持續導入智慧感測與資料分析技術，擴充國產種公羊與精液資源，以強化育種資訊透明度。

