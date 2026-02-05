為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    畜試所開發山羊精準人工授精技術 促母羊懷孕率破5成

    2026/02/05 14:32 記者楊媛婷／台北報導
    畜試所表示，透過精準人工授精技術可有效提升山羊繁殖效率。（畜試所提供）

    畜試所表示，透過精準人工授精技術可有效提升山羊繁殖效率。（畜試所提供）

    為提高國產山羊繁殖率，農業部畜試所整合「山羊精準人工授精技術」，可精準判讀最佳授精時機，讓母羊懷孕率較傳統人工授精方式提高6%，平均懷孕率可達55.9%，將可降低人工授精的人力成本。

    過去山羊繁殖都採取傳統的人工授精方式，畜試所發展的「山羊精準人工授精技術」是以母羊陰道黏液導電度、pH值與溫度等生理指標為基礎，建立精準判讀最佳授精時機的技術模式。畜試所表示，經該所研究團隊在民間養羊場實務操作數據顯示，該項技術可使母羊懷孕率平均達55.9%，較傳統人工授精方式提升約6%，可提高母羊懷孕率，還同步強化公羊採精、冷凍精液技術與育種制度，建立科學化、制度化的新型繁殖管理模式。

    畜試所表示，為強化國內山羊育種，也擴大原設置於恆春的山羊人工生殖中心，並整合至屏東縣內埔鄉的南區分所屏東場區，並與中華民國養羊協會合作，同步推動「台灣種用山羊平台」，開放民間養羊場母羊參與後裔檢定，提升公羊遺傳評估的代表性與公信力。

    畜試所指出，未來將持續導入智慧感測與資料分析技術，擴充國產種公羊與精液資源，以強化育種資訊透明度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播