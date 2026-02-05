帶著寵物去旅行 新北寵物友善店家、旅遊路線公開完成任務再送牽繩

動保處規劃寵物友善旅行路線，並於今（5）日辦理票選冠軍路線一日遊「淡水漁人碼頭及淡水老街」體驗團。（新北市動保處提供）

農曆春節在即，新北市有寵物友善旅行路線可以帶著寵物家人去旅行。新北市府農業局長諶錫輝、動物保護防疫處長楊淑方指出，動保處規劃寵物友善旅行路線，並於今（5）日辦理票選冠軍路線一日遊「淡水漁人碼頭及淡水老街」體驗團；新北市已有930家商家加入寵物友善行列，包含餐飲業、住宿業、零售業、觀光景點等，累計滿1000家時將辦理友善店家抽獎活動，另外即起至2月底，民眾帶愛寵前往友善店家消費並完成社群媒體任務，即可獲寵物牽繩一份。

動保處指出，飼養寵物人口逐年攀升，公共空間與店家的寵物接納度愈發受到重視，也呼籲飼主共同遵守新北市模範飼主公約，彼此尊重與合作；體驗團共有17人、17隻寵物參與，活動中由飼主共同宣讀需繫牽繩、隨手清理、不吵鬧等模範飼主公約內容，上車前，動保處也逐一確認寵物均已完成晶片植入、絕育及施打狂犬病疫苗等規定，並提供寵物友善旅遊大禮包，內容包含寵物清潔濕紙巾、拾便袋、外出水壺及寵物零食。

請繼續往下閱讀...

動保處說，市府邀集不同服務類型業者加入寵物友善店家行列，「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」已刊登於動保處網站，並詳細區分行政區、店家屬性、是否僅可推車進入、是否開放寵物落地但須繫牽繩等相關規範，另也標示是否提供寵物伙食、便袋、休息區、專人看管或相關設備等服務，方便民眾依需求尋找合適的寵物友善店家。

動保處表示，「寵物友善城市」是市府長期推動的重要政策，包括動物保護法令落實、公共空間改善到店家環境提升等面向，也提醒飼主應落實基本責任，包括植入晶片、定期施打疫苗、完成絕育，外出時遵守繫牽繩、隨手清理、不影響他人等寵物公約規範。

動保處規劃寵物友善旅行路線，並於今（5）日辦理票選冠軍路線一日遊「淡水漁人碼頭及淡水老街」體驗團。諶錫輝致贈每位飼主寵物大禮包。（新北市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法