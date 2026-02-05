國旅入住雙床房「用第2張床」要加錢！ 台中法制局說話了

有網友近日在網路社群平台發文，稱入住台中的飯店雙人房型，房內有2張床，其中一張床上竟放有「使用這張床需額外付費」告示，讓網友大傻眼。雙床房示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

春節連續假期將至，逢訂房旺季，有網友近日在網路社群平台發文，稱入住台中的飯店雙人房型，房內有2張床，其中一張床上竟放有「使用這張床需額外付費」告示，讓網友大傻眼，也引發熱議，有網友痛批「國旅玩死自己」；台中市法制局今指出，業者自行升級為家庭房，即應提供合於使用狀態之房間，若僅提供一張雙人床供使用，另一張床需另付費，恐有與訂房契約約定不符之處，本件消費爭議事件，可向各地消費者服務中心提出申訴。

有網友近日在網路社群平台PO文稱預訂台中一間飯店的雙人房，結果被安排有雙床的房型，但其中一張床上放有告示牌，指出「由於您預訂的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用，如需使用這張床，需額外付費（請洽櫃台）。」，原PO大傻眼，直呼「國旅已經變成我完全不懂的模式了嗎」。

PO文引起不少網友熱議，不少人認為類似情況應視為「升等」，而不是限制使用空間，也有人說，以前遇過類似情況，未被限用第二張床，第一次看到「封床」，「國旅真的沒有下限」，也有人質疑「空出的床是原封不動給下一組客人嗎，有衛生疑慮吧」，也有人認為，「飯店應事前告知房客，以免造成爭議」。

台中法制局今指出，旅宿業者與消費者成立訂房契約，應先確定房型、數量金額等必要事項，並通知消費者，非經消費者同意不得變更，若業者如不能提供預訂房型，應先通知並取得消費者同意。

法制局指出，業者自行升級為家庭房，即應提供合於使用狀態之房間，若僅提供一張雙人床供使用，另一張床需另付費，則有同一房間內設施設備未能提供消費者完全使用之問題，恐有與訂房契約約定不符之處，針對這起消費爭議事件，可向各地消費者服務中心提出申訴。

