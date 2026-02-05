蘇花安明年第一標動工隧道占一半 公路局：避開0403地震重災區

蘇花安目前設計階段，土建工程預計明年動工，有一半路段設計長隧道，由於採雙孔隧道設計，光是隧道工程就將近30公里，圖為蘇花改中仁隧道。（記者花孟璟攝）

台9線蘇花路廊接續蘇花改的蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）全長約30公里，目前進入設計階段，預計明年土建工程第一標動工。公路局蘇花改工程處表示，蘇花安最大挑戰仍是隧道工程，由於隧道挖雙孔、加上橫坑，實際施工長度將近40公里，在前年0403地震最嚴重的崇德災害路段也將以隧道通過，完工後將避免重大天災影響蘇花通行。

公路局今天舉辦春節交通疏運記者會，蘇花安的期程仍是關注焦點，對此公路局蘇花改工程處指出，蘇花安計畫去年由行政院核定建設，受到原物料上漲及缺工影響，總經費是1056.48億元，預計完工期程在2032年土建工程完工通車，蘇花改、蘇花安的機電交控整合則預計2034年完成串聯。

公路局指出，蘇花安目前進入設計階段，分成東澳－南澳段9.3公里、和平－和中段5.5公里以及和仁－崇德段15.5公里，有3分之2的長度在花蓮，目前各部落會議都已完成，也將與台泥盡速取得共識；崇德地區更設置省道唯一的崇德服務區，當初設計用意是銜接花東快，希望結合部落的亮點產業，共同促進地方經濟。

公路局指出，蘇花安隧道段占一半、約有15公里，但實際上施工長度加倍，因為南下、北上採雙孔隧道設計，再加上橫坑，實際施工長度將近40公里，尤其和仁－崇德段規劃10公里長隧道以避開台9線159.3K匯德隧道北口坍方路段，也就是0403地震後發生嚴重坍方的石公溪，隧道內也規劃逃生橫坑，目前細部設計還在調整中，將盡快報到交通部。

公路局指出，今年進度都在設計上，最快預計明年2027年上半年啟動第一標工程，未來將透過自動化的隧道施工機具以加快進度，盼管控期程並於2032年通車。

蘇花安和仁崇德路線，從和仁開始進入10公里長隧道直達崇德，避開0403地震災區。（公路局提供）

蘇花安和平和中段採用全段高架。（公路局提供）

