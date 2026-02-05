為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇花安明年第一標動工隧道占一半 公路局：避開0403地震重災區

    2026/02/05 13:47 記者花孟璟／花蓮報導
    蘇花安目前設計階段，土建工程預計明年動工，有一半路段設計長隧道，由於採雙孔隧道設計，光是隧道工程就將近30公里，圖為蘇花改中仁隧道。（記者花孟璟攝）

    蘇花安目前設計階段，土建工程預計明年動工，有一半路段設計長隧道，由於採雙孔隧道設計，光是隧道工程就將近30公里，圖為蘇花改中仁隧道。（記者花孟璟攝）

    台9線蘇花路廊接續蘇花改的蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）全長約30公里，目前進入設計階段，預計明年土建工程第一標動工。公路局蘇花改工程處表示，蘇花安最大挑戰仍是隧道工程，由於隧道挖雙孔、加上橫坑，實際施工長度將近40公里，在前年0403地震最嚴重的崇德災害路段也將以隧道通過，完工後將避免重大天災影響蘇花通行。

    公路局今天舉辦春節交通疏運記者會，蘇花安的期程仍是關注焦點，對此公路局蘇花改工程處指出，蘇花安計畫去年由行政院核定建設，受到原物料上漲及缺工影響，總經費是1056.48億元，預計完工期程在2032年土建工程完工通車，蘇花改、蘇花安的機電交控整合則預計2034年完成串聯。

    公路局指出，蘇花安目前進入設計階段，分成東澳－南澳段9.3公里、和平－和中段5.5公里以及和仁－崇德段15.5公里，有3分之2的長度在花蓮，目前各部落會議都已完成，也將與台泥盡速取得共識；崇德地區更設置省道唯一的崇德服務區，當初設計用意是銜接花東快，希望結合部落的亮點產業，共同促進地方經濟。

    公路局指出，蘇花安隧道段占一半、約有15公里，但實際上施工長度加倍，因為南下、北上採雙孔隧道設計，再加上橫坑，實際施工長度將近40公里，尤其和仁－崇德段規劃10公里長隧道以避開台9線159.3K匯德隧道北口坍方路段，也就是0403地震後發生嚴重坍方的石公溪，隧道內也規劃逃生橫坑，目前細部設計還在調整中，將盡快報到交通部。

    公路局指出，今年進度都在設計上，最快預計明年2027年上半年啟動第一標工程，未來將透過自動化的隧道施工機具以加快進度，盼管控期程並於2032年通車。

    蘇花安和仁崇德路線，從和仁開始進入10公里長隧道直達崇德，避開0403地震災區。（公路局提供）

    蘇花安和仁崇德路線，從和仁開始進入10公里長隧道直達崇德，避開0403地震災區。（公路局提供）

    蘇花安和平和中段採用全段高架。（公路局提供）

    蘇花安和平和中段採用全段高架。（公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播