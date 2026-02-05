高中生營隊談AI、機器人、NVIDIA......實作體驗雙管齊下探索應用

東吳巨資學院舉辦高中生營隊，將AI、機器人、NVIDIA元素均納入。（東吳大學提供）

人工智慧趨勢正夯！東吳大學巨量資料管理學院辦理寒假高中生營隊，納入AI、機器人、NVIDIA等最尖端元素，透過「智慧創新AI學習中心」的先進設備，進行系統化課程與實作體驗，引領學生探索AI與機器人科技的多元應用，達到深化高中生對人工智慧與資訊科技之理解，並推動高中與大學間的學習銜接。

東吳大學巨量資料管理學院於寒假期間舉辦為期5天「高中資訊教育營隊」，2梯次的活動，吸引近百位來自內湖高中與陽明高中的師生參與。課程內容共分為三個階段。第一階段由資料科學系教師蘇明祥以深入淺出的方式講授人工智慧導論，協助學生建立AI基本概念與應用視野。第二階段則由資料科學系種子講師帶領學生進入凱比機器人的世界，各小組透過半天時間進行專題發想與實作，並將成果以創意發表方式向全班分享，充分展現團隊合作與創新能力。

第三階段課程則由NVIDIA教育機構夥伴「機器人王國CAVEDU」講師許鈺莨，帶領學生進行Jetson Nano人工智慧技術入門，課程結合NVIDIA Deep Learning Institute（DLI）之教學資源與方法論，透過技術實作與AI工具原理講解，協助學員提升專業能力，並取得NVIDIA Jetson Nano開發人工智慧應用之證書。營隊最後一天進行JetBOT智慧型機器人課程，學生以NVIDIA Jetson Nano為核心，實作AI自走車平台，學習深度學習、電腦視覺與自駕技術等基礎概念，深化理論與實務整合。

東吳大學巨資學院院長金凱儀指出，盼透過此類營隊活動，啟發高中生對資訊科技與人工智慧的學習興趣，培育具備跨域思維與實作能力的未來科技人才，持續落實大學社會責任與教育向下扎根的目標。

東吳巨資學院舉辦高中生營隊，將AI、機器人、NVIDIA元素均納入，並引導學生實作。（東吳大學提供）

