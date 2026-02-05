為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節疏運最高打42折 台北-台中國道客運票價不到高鐵一半

    2026/02/05 13:37 記者黃旭磊／台中報導
    公路局公布馬年春節國道「史上最優惠」 票價。（記者黃旭磊攝）

    交通部公路局今天公布2026年台中地區春節疏運計畫，由於高鐵車位春節期間一票難求，台中區監理所宣布啟動國道客運「史上最優惠票價」，春節期間最高打到42折優惠，監理所副所長王英泰說，以台中、台北來回搭高鐵計算，「最高可省到2千元」，預估要將國道運量拉抬兩成。

    「列車來好幾輛都搭不上」！公路局中午在西屯區公布疏運計畫，台中區監理所副所長王英泰說，高鐵春節實在太熱門，有旅客在台中站月台等車，連等幾班都搭不上，相較來說，國道客運票價僅300元，到台北票價連高鐵一半不到，而春節期間88條路線打6折，旅客用全新TPASS 2.0記名，有機會再回饋7折，「等於是42折票價」。

    馬年春節期間，公路局自2月13日至23日實施春節連假疏運，由中區養護工程分局等單位說明易壅塞路段及時間，公路局預估，連假前週五下午開始出現返鄉旅次，接下來是大年初二至初五，以外出、觀光遊憩及拜訪親友旅次為主，大年初五至初七為返回工作崗位車潮。

    台中區監理所表示，高鐵台北到台中票價是700元，國道客運票價一半不到，來回4趟高鐵要花2800元，國道客運不到800元，現省2000元，預估馬年春節可增加兩成運量。

