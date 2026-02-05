為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    博田院長否認廠商代刀稱「量尺寸」 高市衛生局：均屬執行手術

    2026/02/05 13:31 記者許麗娟／高雄報導
    博田國際醫院院長謝榮豪涉讓廠商代工，高雄市衛生局已介入調查。（記者許麗娟攝）

    博田國際醫院院長謝榮豪涉讓廠商代工，高雄市衛生局已介入調查。（記者許麗娟攝）

    高雄博田國際醫院遭離職員工爆料，指院長謝榮豪讓廠商代刀近30分鐘，謝在臉書說明只是請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度，不過高雄市衛生局回應，醫療器材相關設置處理均屬執行手術醫療， 依法應由「醫師」或醫師指示之「醫事人員」執行。

    謝榮豪遭控，2023年10月為1名80多歲婦人進行腰椎間盤手術時，不僅廠商人員全程在手術室內，手術到一半還刷手上手術台約30分鐘，謝榮豪說，當時全部困難的步驟他都完成了，因為流血也多，需要術中加壓止血，因此趁這時間請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度，因病人骨質脆弱有些植入點又坍陷不能用，所以兩側不一樣尺寸，就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染，就要誣衊他4小時又40分鐘幫病人賣力手術的辛苦。

    高雄市衛生局今表示，醫療器材相關設置處理均屬執行手術醫療業務之一環，依法應由「醫師」或醫師指示之「醫事人員」執行。經昨日行政調查所稱「醫療器材人員」涉執行醫療行為，依據《醫師法》第28條移送司法機關偵辦。

