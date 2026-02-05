動漫節廠商沒準備好？ 限制級漫畫疑遭代購狂掃 網漫平台規則頻改

第14屆台北國際動漫節5日開幕，吸引許多動漫迷前往採購。（記者張嘉明攝）

第14屆台北國際動漫節今（5日）起一連5天熱鬧開展，但上午10點多開始，社群平台陸續傳出網友「第一手災情」。「深空出版」一套限制級漫畫疑似被代購一次帶走80套，導致直接公告缺貨，書粉怒批「出版社養黃牛」；首次參展的網漫平台「BOMTOON台灣」則因有儲值方案吸引用戶大排長龍，開展後隨即宣布改成下午2點開始排隊，後又刪文更新今日儲值禮兌換兌換暫停排隊，令用戶傻眼。

「深空出版」因在展場購買特定漫畫，可獲得展場限定透卡、作者印特簽畫卡，吸引書粉在工作日請假排隊，甚至是徹夜在場外等候，也有人想著等假日再購買，不料在11點多時，社群平台上有在現場的網友直擊，有位大哥一次買了80套走，導致缺貨，隨後12點多「深空出版」也公布會場限定贈品已贈完，書粉質疑，「為什麼店員說缺貨，1個代購說要貨就全部配給她1個人？當消費者是什麼？」、「為什麼沒有限購」。

首次參展的網漫平台「BOMTOON台灣」則為了吸引儲值，在展覽會場儲值送小卡，每日前20名還會加贈特別小禮，在活動開始前已有大批用戶耳提面命「備貨要足、動線要規劃好」，不料一開展，疑似有工作人員搶先一般民眾入場先行排隊，現場更是只有2台電腦。10點30分左右時工作人員宣稱「下午2點再回來排隊」，不料12點多「BOMTOON台灣」直接公告「今天的儲值禮兌換暫停排隊」，讓用戶覺得花了時間排隊什麼都沒得到，只換來一肚子氣。

