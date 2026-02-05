為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節遊雲林「行」得通 縣府推出4主題接駁車

    2026/02/05 13:15 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣府在春節期間推出120場次限定活動，另外還有燈會、草嶺石壁櫻花季等，縣長張麗善等人邀請大家來雲林旅遊。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府在春節期間推出120場次限定活動，另外還有燈會、草嶺石壁櫻花季等，縣長張麗善等人邀請大家來雲林旅遊。（記者黃淑莉攝）

    春節期間迎接返鄉過節鄉親及來雲林拜廟祈福走春人潮，雲林縣政府推出4大主題接駁車，讓民眾不用煩惱塞車、找車位，玩得盡興又開心，交通工務局今（5）日公布詳細路線及時間，歡迎民眾多搭乘，相關資訊可上交通工務局網站查詢。

    雲林縣府今天召開2026新春活動與接駁車資訊記者會，縣長張麗善指出，春節連假期間雲林縣推出許多好玩、好看的活動，北港燈會、虎尾燈會、斗六燈會、草嶺石壁櫻花季，縣府也攜手宮廟、地方文化館舍、觀光工廠與商圈推出超過120場限定活動，歡迎全國民眾春節來雲林賞花、看燈、吃美食。

    交通工務局長汪令堯表示，針對春節返鄉民眾，2月14日至18日規劃「高鐵返鄉免費接駁專車」，共計三條路線，分別為「高鐵雲林站-崙背-二崙-西螺」、「高鐵雲林站-土庫-褒忠-元長-北港」、「高鐵雲林站-東勢-臺西-三條崙-四湖」。2月21日至22日則從各鄉鎮接駁至雲林高鐵站。

    迎接旅遊人潮，2月17日至21日（大年初一至初五）推出「新春行腳接駁車」，共有三條路線，分別行經雲東、雲中、雲西，每日上午8點至下午4點，整點發車，全線免費搭乘。

    方便北港賞燈、朝天宮祈福走春，「北港環鎮公車」2月14日起假日及連續假日，串聯北港好庫1911文化園區、北港第一停車場等主要停車場域，接駁往返鎮內重要景點，包括北港武德宮、北港登記所、水道頭等，2月14日至3月8日北港燈會期間平日只加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間9點。

    草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日推出「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午8點半至中午12點發6班車前往東璧山莊，並於下午2點至4點半安排6班車回程至斗六後火車站，票價來回280元。

    虎尾燈會在虎尾糖廠對面同心公園甜蜜登場。（記者黃淑莉攝）

    虎尾燈會在虎尾糖廠對面同心公園甜蜜登場。（記者黃淑莉攝）

    草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日登場，2萬株櫻花陸續綻放，春節連假是最佳賞花時間。（記者黃淑莉攝）

    草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日登場，2萬株櫻花陸續綻放，春節連假是最佳賞花時間。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播