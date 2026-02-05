為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北第11年「春節平安服務」 平安袋、平安餐援助市民不間斷

    2026/02/05 12:59 記者黃政嘉／新北報導
    新北市府今年春節準備2000份「春節平安袋」，並結合全市100間宮廟寺院提供「平安餐」、偏區里辦公處提供弱勢家庭「區里平安箱」，以及4大超商「幸福保衛站」服務。（記者黃政嘉攝）

    新北市府關懷市民推動「春節平安服務」邁入第11年，今年準備2000份「春節平安袋」，並結合全市100間宮廟寺院提供「平安餐」、偏區里辦公處提供弱勢家庭「區里平安箱」，以及4大超商「幸福保衛站」服務，新北市長侯友宜盼需要幫助的民眾，在春節期間也能溫飽無虞、安心過年。

    侯友宜表示，今年春節長達9天，過年時刻仍有弱勢族群面臨生活困境，市府每年持續推動「春節平安服務」，作為即時援助的重要支持，像「春節平安袋」備有白米、麵條、泡麵、調理包及罐頭等基本民生物資，另結合「好日子愛心大平台」媒合1萬張待用餐券，一併放入平安袋中，讓有需要的民眾可於春節期間持券至愛心店家取餐，讓大家安心過好年。

    新北市社會局長李美珍指出，春節平安袋自2016年推動至今已邁入第11年，累計發放逾2萬份，馬年平安袋市值約1380元，今年持續結合元亨寺台北講堂、新莊慈祐宮、手信坊公司捐助物資，並由嘉里大榮物流公司協助包裝與配送，公私協力展現溫暖關懷，今年平安袋發放時間為2月14日至22日，有急難需求的民眾可就近至各派出所、分駐所領取，警方值勤若發現有需要的民眾，也會主動致送平安袋。

    致贈代表的元亨寺台北講堂釋蓮心法師提到，各界一同捐贈愛心物資，讓需要的民眾獲得即時溫飽，社會也更加穩定，新的馬年，祝福大家步步安穩。

    新北市府也結合全市100間善心宮廟寺院，於農曆除夕至初五辦理「平安餐」服務，供應粥品、麵食、湯圓等熱食，關懷弱勢族群及街友，相關服務資訊將公布於市府網站及各區有線電視跑馬燈。

    「幸福保衛站」服務全年無休，社會局指出，針對18歲以下兒少，若因家庭突發變故或緊急狀況有餐食需求，可就近至全國2293間4大超商門市登記取餐，確保有需要的兒少在春節期間不會挨餓；「區里平安箱」則提供偏區里辦公處評估，發放給有需求的弱勢家庭。

