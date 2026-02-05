為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台灣作者赴日本出道 超人氣「貴族轉生」特展降臨動漫節

    2026/02/05 13:01 記者吳柏軒／台北報導
    台灣輕小說作者「三木奈沙」在日本出道，作品《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》獲得熱烈反響，已漫畫及動畫化。（記者吳柏軒攝）

    台灣輕小說作者「三木奈沙」在日本出道，作品《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》獲得熱烈反響，已漫畫及動畫化。（記者吳柏軒攝）

    台灣輕小說作家「三木奈沙」成功在日本出道，其華麗異世界轉生故事《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》，不僅獲得熱烈反響，也改編成漫畫，近期還成功返鄉由台灣公私合資的公司打造全新動畫作品，如今降臨台北國際動漫節舉辦特展，還原角色立牌、專屬武器「利維坦」模型等，展現台灣創作無限力。

    文化內容策進願與智寶國際開發公司合資，成立「群英融創」，將三木奈沙作品「貴族轉生」改編成全新動畫，今年1月正式開播，其故事描寫擁有作弊技能與超群智力的最強貴族王子「諾亞」，率領部下馳騁異世界，展開無雙統治的奇幻冒險，成今年最受關注的霸權新作之一。

    為讓粉絲沉浸式體驗，群英融創在今（5日）開展的台北國際動漫節也打造出「貴族轉生」的異世界主題展區，包含角色立牌，以及主角專屬武器「利維坦」還原模型，三木奈沙也預計回台分享自身從台灣赴日打拚，開啟小說家覺醒的創作心路歷程。

    文化部次長李靜慧今午也特地繞道進貴族轉生特展區細品；群英融創總經理楊國祥表示，該作不僅是公司首部動畫化作品，希望展現台灣創作者的無限創作。

    台灣作者「三木奈沙」赴日發展，超人氣作品《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》如今動畫化，展現台灣創作無限力。（記者吳柏軒攝）

    台灣作者「三木奈沙」赴日發展，超人氣作品《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》如今動畫化，展現台灣創作無限力。（記者吳柏軒攝）

    台灣輕小說作者「三木奈沙」在日本推出超人氣作品《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》，也降臨台北國際動漫節舉辦特展。（記者吳柏軒攝）

    台灣輕小說作者「三木奈沙」在日本推出超人氣作品《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》，也降臨台北國際動漫節舉辦特展。（記者吳柏軒攝）

