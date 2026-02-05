南市校舍重建逾16.7億 專業督導守住校園工程品質底線

「九份子國民中小學2期校舍暨地下停車場新建工程採購案」工地現勘。（南市教育局提供）

為確保校園工程施工品質與師生使用安全，南市持續推動校園工程督導機制，邀集具不同專業背景與實務經驗之外聘督導委員進場查核，提出具體改善建議，協助學校精進工程管理與施工品質。

教育局表示，目前正進行重建工程的校園，皆已至少完成1次工程督導，並以陪伴學校、輔導精進的方式辦理，全面落實公共工程3級品管制度，從制度面嚴格把關，確保校園工程兼顧施工品質與教學需求。

請繼續往下閱讀...

教育局長鄭新輝指出，2020年至2025年間，南市重建校舍達23棟，總經費逾16.7億元。校園建築使用年限長、工程介面複雜，更需要以制度化方式降低風險。教育局透過工程督導結合3級品管，協助廠商落實1級品管，輔導學校執行2級品管，並配合市府及中央主管機關辦理3級品管查核，針對施工品質、工地安全、材料與工法、現場管理及實際使用需求等面向，提出改善要求與建議。

教育局指出，外聘工程督導委員就施工現場動線安全、圍籬與警示設置、工序銜接、材料與品質檢驗及缺失改善等，提出具體可行建議，並要求學校與廠商依期限完成改善回復，以確保後續施工品質穩定、工程如期推進，同時兼顧學校及幼兒園的使用安全與教學需求。

此外，市府工務局亦設有施工查核制度，與教育局工程督導機制相互搭配，形成雙層把關。未來將依工程性質與工期規劃督導小組，持續提升查核頻率，並精進工地安全管理、品質檢驗及缺失追蹤機制，確保校園工程以學生為中心、以安全為底線，打造更安全、友善且具前瞻性的學習環境。

南市立中山國中教學行政大樓興建工程督導簡報。（南市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法