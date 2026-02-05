葬送的芙莉蓮傻傻分不清楚？蔣萬安自嘲講成「茉莉蓮」：還好有大寶教我

蔣萬安自嘲，把葬送的芙莉蓮講成葬送的「茉莉蓮」，感謝大寶可以幫他補充最新知識。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安今（5日）出席台北國際動漫節開幕，他致詞時透露，昨天晚上特別詢問家中大寶相關知識，被交代有看到吉伊卡哇周邊商品或是「葬送的芙莉蓮」的福袋，要幫他買。不過蔣萬安也自嘲，在會前被堵訪時，把葬送的芙莉蓮，講成葬送的「茉莉蓮」，感謝大寶可以幫他補充最新知識。

蔣萬安表示，今天參加活動，不少人問他瞭不瞭解動漫？他必須很老實說，自己長時間沒有關注，但是昨天晚上有特別問自家的大寶，他很興奮不斷「推坑」，更特別交代看到吉伊卡哇的商品要幫他買，而且「葬送的芙莉蓮」第二季已開播，所以有看到福袋要幫買一個，他就看著大寶說「如果是欣梅爾的話，他一定也會這樣做」。

蔣萬安更自爆，他自己是昨天第一次知道「葬送的芙莉蓮」這部動漫，稍早受訪時還講成葬送的「茉莉蓮」，還好有大寶可以幫他補充最新知識。

蔣萬安說，去年國際動漫節吸引48萬人次，創造2億營業額，今年有800個攤位，預計會再創歷史新高，希望可以超過2.5億的營業額，並迎來50萬人次進場，規模越來越盛大，身為市長，一定要辦好動漫節，也要讓台北這座城市變成巡禮的地點。蔣萬安也推薦，西門地下街也改造成動漫風格，松菸也有咒術迴戰、藥師少女相關的動漫特展，還有台灣科學教育館航海王25週年的特展，歡迎市民朋友多逛逛。

