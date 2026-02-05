潭子國中與菲律賓光明大學附屬中小學簽署姊妹校合作備忘錄 共推三好校園

潭子國中校長與菲律賓光明大學附屬中小學校長簽署姊妹校合作備忘錄，為三好校園運動拓展國際交流新里程。（潭子國中提供）

台中市潭子國中長期獲「公益信託星雲大師教育基金」支持與認證，身為「三好校園燈塔學校」，持續推動「做好事、說好話、存好心」的三好品德教育，日前並跨海至菲律賓，與菲律賓光明大學附屬中小學簽署姊妹校合作備忘錄，為三好校園運動拓展國際交流新里程。

潭子國中校長劉芹樺表示，這次國際教育交流行程，由公益信託星雲大師教育基金主辦，並由台灣三好校園實踐學校聯盟34位教育工作者共同參與，前往菲律賓進行校園參訪與品德教育經驗交流，在佛光山師父、菲律賓教育局副局長及多位台灣國中小校長的共同見證下，她與菲律賓光明大學附屬中小學校長正式完成姊妹校備忘錄簽署，象徵台菲兩地在三好品德教育上的深度合作正式啟動。

劉芹樺表示，菲律賓光明大學以體育、音樂、舞蹈及戲劇等專業領域聞名，教育特色多元鮮明，未來雙方除持續交流推動三好校園的實務經驗外，也規劃辦理國際遊學與交流活動，讓學生透過藝術與運動課程學習英語，在真實情境中培養國際視野，同時深化品德教育內涵。

值得一提的是，潭子國中也是潭子地區第一所與韓國學校簽署合作備忘錄的公立學校，校方期盼未來進一步媒合韓國姊妹校，共同參與跨國三好校園交流，串聯亞洲教育夥伴，讓三好理念在國際間持續發光發熱。

潭子國中表示，未來將在公益信託星雲大師教育基金的持續支持下，結合國際教育資源與三好品德教育，打造兼具品德力、國際力與行動力的校園學習環境，實踐「以三好讓世界更美好」的教育願景。

台灣三好校園實踐學校聯盟34位教育工作者，前往菲律賓進行校園參訪與品德教育經驗交流。（潭子國中提供）

