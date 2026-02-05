罕見冬候鳥現身 台東縣府籲別到卑南溪生態池玩水

冠鷿鷈這次現身卑南溪生態池，台東縣府呼籲切勿前往戲水。（台東縣府提供）

難道是來台東過年？近日多位鳥友通報，卑南溪口右岸之河口生態觀測池水域發現稀有過境水鳥「冠鷿鷈」停棲活動，台東縣政府表示，經掌握相關資訊後，將依循國家級濕地「生態保育優先」原則，啟動柔性勸導與分流管理措施，同時也呼籲民眾暫時避免於河口生態觀測池水域活動，以降低對珍稀候鳥之干擾。

上次台東出現冠鷿鷈是在2022年的知本濕地，台東著名莊姓鳥友表示，牠在台灣多為零星出現，較常出現在金門，台灣本島並非主要活動範圍，偶爾現身，特別是出現在最遠的台東，研判多半是迷途落單才會留下，上次那隻待到當年3月才走，身體出現漂亮繁殖羽，這隻則是剛換上繁殖羽，也是十分美麗。

請繼續往下閱讀...

台東縣政府指出，冠鷿鷈在台灣屬稀有冬候鳥，停留時間短暫，對棲地環境與人為干擾極為敏感，鳥友發現之停棲位置，位於鄰近台東大堤觀景台南側湖區，屬於卑南溪口國家級濕地範圍，該區不僅是候鳥重要的覓食與休憩棲地，也具有高度生態與保育價值，亟需社會大眾共同守護。

縣府進一步說明，近期河口生態觀測池水域偶有民眾進行SUP、滑水等水上活動，雖屬正當休閒行為，但相關水上活動所產生的動態、聲響及接近距離，可能影響冠鷿鷈正常停棲與覓食，甚至導致提前飛離，不利於候鳥保育。

縣府也稱，該水域以生態觀察與保育為主要功能，環境條件亦未必適合從事各類水上運動，基於人身安全與生態保育雙重考量，縣府籲請民眾於候鳥停留期間配合暫時避開河口生態觀測池水域，希望在適當的時間與空間中取得平衡，#

冠鷿鷈這次現身卑南溪生態池，台東縣府呼籲切勿前往戲水。（台東縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法