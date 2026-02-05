為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    罕見冬候鳥現身 台東縣府籲別到卑南溪生態池玩水

    2026/02/05 12:55 記者劉人瑋／台東報導
    冠鷿鷈這次現身卑南溪生態池，台東縣府呼籲切勿前往戲水。（台東縣府提供）

    冠鷿鷈這次現身卑南溪生態池，台東縣府呼籲切勿前往戲水。（台東縣府提供）

    難道是來台東過年？近日多位鳥友通報，卑南溪口右岸之河口生態觀測池水域發現稀有過境水鳥「冠鷿鷈」停棲活動，台東縣政府表示，經掌握相關資訊後，將依循國家級濕地「生態保育優先」原則，啟動柔性勸導與分流管理措施，同時也呼籲民眾暫時避免於河口生態觀測池水域活動，以降低對珍稀候鳥之干擾。

    上次台東出現冠鷿鷈是在2022年的知本濕地，台東著名莊姓鳥友表示，牠在台灣多為零星出現，較常出現在金門，台灣本島並非主要活動範圍，偶爾現身，特別是出現在最遠的台東，研判多半是迷途落單才會留下，上次那隻待到當年3月才走，身體出現漂亮繁殖羽，這隻則是剛換上繁殖羽，也是十分美麗。

    台東縣政府指出，冠鷿鷈在台灣屬稀有冬候鳥，停留時間短暫，對棲地環境與人為干擾極為敏感，鳥友發現之停棲位置，位於鄰近台東大堤觀景台南側湖區，屬於卑南溪口國家級濕地範圍，該區不僅是候鳥重要的覓食與休憩棲地，也具有高度生態與保育價值，亟需社會大眾共同守護。

    縣府進一步說明，近期河口生態觀測池水域偶有民眾進行SUP、滑水等水上活動，雖屬正當休閒行為，但相關水上活動所產生的動態、聲響及接近距離，可能影響冠鷿鷈正常停棲與覓食，甚至導致提前飛離，不利於候鳥保育。

    縣府也稱，該水域以生態觀察與保育為主要功能，環境條件亦未必適合從事各類水上運動，基於人身安全與生態保育雙重考量，縣府籲請民眾於候鳥停留期間配合暫時避開河口生態觀測池水域，希望在適當的時間與空間中取得平衡，#

    冠鷿鷈這次現身卑南溪生態池，台東縣府呼籲切勿前往戲水。（台東縣府提供）

    冠鷿鷈這次現身卑南溪生態池，台東縣府呼籲切勿前往戲水。（台東縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播