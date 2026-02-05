為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    動漫節「無極限」估吸2.5億商機 李靜慧：台漫已成國際文化名片

    2026/02/05 12:29 記者吳柏軒／台北報導
    第14屆台北國際動漫節5日開幕，聲優偶像團體「知多娘」和吉祥物「漫寶」熱鬧開場。（記者張嘉明攝）

    第14屆台北國際動漫節今（5日）起一連5天熱鬧開展，南港展覽館1館匯聚百家廠商約800攤位，許多業者紛紛推出一番賞、扭蛋、知名IP周邊吸金粉絲錢包，連台北市長蔣萬安都說，被孩子交代要買「吉伊卡哇」；主辦單位預估吸50萬人潮、2.5億元商機；文化部次長李靜慧也認為，台漫在國際上已成可以遞出的文化名片。

    中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓表示，今年動漫節主題「讚動漫、無極限」，象徵動漫創意、內容及周邊無限延伸，引進超過100家廠商、800個攤位，預計5天可吸50萬人次，帶動2.5億元商機，其中還有逾40家廠商響應文化部的文化幣消費政策，盼吸年輕族群。

    蔣萬安今也再度出席動漫節開幕，他坦言，很長一段時間未特別關注，但昨晚家中「老大」一直推坑動漫，並交代若有來動漫節，看到「吉伊卡哇」周邊記得買；蔣也細數近期北市的動漫展會活動規模越來越盛大，許多特展如「火影忍者」、「藥師少女」、「葬送的芙莉蓮」、「航海王」等接連登場，是粉絲最好體驗動漫魅力的時刻。

    李靜慧也致詞表示，文化部負責內容產生、帶動產業、走向國際，除了漫畫補助金、金漫獎等，去年更首辦給高中生參加的「青漫獎」，光個人組就200多組報名，數量不輸金漫獎，代表創作能量越來越擴張，且台灣漫畫在國際也拿出好成績，包含日本國際漫畫賞、拿坡里漫畫節等，台漫已成可向國際遞出的文化名片之一，連總統賴清德逛台北書展，也帶回好幾本漫畫，盼動漫成為國人生活日常。

    #

    第14屆台北國際動漫節5日開幕，聲優偶像團體「知多娘」和吉祥物「漫寶」熱鬧開場。（記者張嘉明攝）

    第14屆台北國際動漫節5日開幕，動漫迷精心打扮逛展場。（記者張嘉明攝）

    台北國際動漫節聚集諸多知名IP，如席捲全球的可愛角色「吉伊卡哇」，連台北市長蔣萬安都被孩子交代要買。（記者吳柏軒攝）

