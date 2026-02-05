惠蓀林場櫻花綻放 春節走春療癒身心好去處

惠蓀林場櫻花綻放，展露艷紅姿態，是春節賞櫻好去處。（惠蓀林場提供）

春節9天連假將至，目前也正值櫻花季，南投縣除了日月潭、草坪頭外，位於國姓鄉的惠蓀林場近期櫻花陸續綻放，粉嫩花海點綴林間，為幽靜的園區披上春意盎然的浪漫景致，加上去年林場步道入榜全台十大熱門熱搜步道，以及推出多項有趣的生態教育DIY體驗課程，是民眾春節走春療癒身心的好去處。

惠蓀林場以豐富多元的森林步道聞名，相較於其他森林遊樂區，整體環境更為清幽，園區內設有多條難易度不同的健行路線，無論是輕鬆散步、親子同行，或想挑戰較長距離健行，都能找到適合的行程。去年林場步道更入榜「2025年全台熱門步道TOP 10」，顯示在自然景觀、生態環境與遊憩品質上極具吸引力。

請繼續往下閱讀...

惠蓀林場是國內最早引進咖啡栽種的林場，惠蓀咖啡豆更是目前全球唯一符合FSC森林管理與產銷監管鏈驗證的咖啡產品，近幾年來林場也運用台灣山林常見的月桃，研製月桃露等護膚特色商品，來到林場可品嚐一杯香濃的阿拉比卡咖啡，林場同步推出咖啡及月桃純露產品促銷優惠，也販售原木手作新春釘線畫，增添節慶氣氛，是春節最佳伴手禮。

惠蓀林場指出，春節期間，林場安排免費生態導覽解說，每晚並於大草原辦理「希望之樹」賞燈活動，2月20日大年初四晚間，則舉辦星空音樂會，邀請西伯米達部落樂團演出，與遊客一同熱鬧迎新春，同時推出贈苗活動，遊客於惠蓀林場官方粉絲專頁按讚或留下Google五星評論，即可獲得原生苗木乙棵。

惠蓀林場近期櫻花陸續綻放，為幽靜的園區披上春意盎然的浪漫景致。（記者張協昇攝）

惠蓀林場櫻花綻放，是春節走春賞櫻好去處。（記者張協昇攝）

惠蓀林場步道景緻優美，入榜2025年全台熱門步道TOP 10。（記者張協昇攝）

春節期間，惠蓀林場將提供遊客免費生態導覽解說活動。（記者張協昇攝）

惠蓀林場春節期間將於大草原舉辦「希望之樹」賞燈活動。（記者張協昇攝）

