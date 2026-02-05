為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市2千社區志工化身蟲蟲特攻隊 讓登革熱病媒蚊無所遁逃

    2026/02/05 12:07 記者蔡文居／台南報導
    南市結合科技工具與市民力量，鼓勵志工即時回報環境風險，清除各類積水容器，有效降低病媒蚊孳生。（南市府提供）

    南市結合科技工具與市民力量，鼓勵志工即時回報環境風險，清除各類積水容器，有效降低病媒蚊孳生。（南市府提供）

    台南市登革熱防治中心為強化社區登革熱防治量能，推動「LINE@志工登革熱巡檢平台」，結合科技工具與市民力量，鼓勵志工即時回報環境風險。截至目前已有超過2250名防疫志工加入平台，透過持續巡檢與通報，已協助清除各類積水容器逾400個，有效降低病媒蚊孳生機會，展現公私協力防疫的具體成果。

    南市登革熱防治中心分析通報樣態，清除的積水容器以各式桶類為最大宗，多數為長時間放置於戶外、因降雨而自然積水所致。由此可見，未妥善收納或回收的閒置容器，往往成為病媒蚊孳生的溫床。

    登革熱防治中心提醒，傳播登革熱的病媒蚊偏好在乾淨、靜止的水體中產卵，並非髒水才會滋生蚊蟲，因此呼籲民眾務必落實環境管理，未使用的容器應即時清除或回收，切勿隨意棄置於戶外，以免成為防疫破口。

    南市衛生局表示，LINE@巡檢平台的推動目的，在於提升社區警覺性與通報即時性，讓潛在風險能被及早發現、及早處理，避免疫情擴散。歡迎有志投入防疫工作的市民朋友，可洽詢各區公所加入防疫志工隊，從日常生活做起，共同守護台南和城市健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播