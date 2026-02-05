南市2千社區志工化身蟲蟲特攻隊 讓登革熱病媒蚊無所遁逃

南市結合科技工具與市民力量，鼓勵志工即時回報環境風險，清除各類積水容器，有效降低病媒蚊孳生。（南市府提供）

台南市登革熱防治中心為強化社區登革熱防治量能，推動「LINE@志工登革熱巡檢平台」，結合科技工具與市民力量，鼓勵志工即時回報環境風險。截至目前已有超過2250名防疫志工加入平台，透過持續巡檢與通報，已協助清除各類積水容器逾400個，有效降低病媒蚊孳生機會，展現公私協力防疫的具體成果。

南市登革熱防治中心分析通報樣態，清除的積水容器以各式桶類為最大宗，多數為長時間放置於戶外、因降雨而自然積水所致。由此可見，未妥善收納或回收的閒置容器，往往成為病媒蚊孳生的溫床。

登革熱防治中心提醒，傳播登革熱的病媒蚊偏好在乾淨、靜止的水體中產卵，並非髒水才會滋生蚊蟲，因此呼籲民眾務必落實環境管理，未使用的容器應即時清除或回收，切勿隨意棄置於戶外，以免成為防疫破口。

南市衛生局表示，LINE@巡檢平台的推動目的，在於提升社區警覺性與通報即時性，讓潛在風險能被及早發現、及早處理，避免疫情擴散。歡迎有志投入防疫工作的市民朋友，可洽詢各區公所加入防疫志工隊，從日常生活做起，共同守護台南和城市健康。

