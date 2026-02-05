為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中台灣燈會找名字「姆」、「明」抽姆明 即起至12日止

    2026/02/05 12:06 記者歐素美／台中報導
    「拍姆明、送姆明」活動於2月7日在中央公園還有一場。（觀旅局提供）

    今年中台灣燈會與全球人氣IP姆明一族跨界合作，為提前營造燈會話題與主題氛圍，台中市觀光旅遊局特別推出趣味互動活動「全台找『姆』『明』」，只要本名中有「姆」或「明」，就有機會把超夯姆明周邊帶回家，活動時間從即日起至2月12日止。

    觀旅局表示，即日起至2月12日止，符合資格的民眾只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文 留言「好想去中台灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」或「姆明小提燈」，共100名幸運得主，邀請全台「姆」「明」之友一起參與，迎接馬年「幸福 MOOMIN ON！」。

    觀旅局長陳美秀指出，今年中台灣燈會特別攜手Rights and Brands Asia（RBA）引進80週年的經典IP「姆明一族（The Moomins）」，巧妙結合「Moving on」的諧音與姆明角色意象，以「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」為主題，打造充滿童話感與療癒氛圍的主題展區。燈會將於2月15日在台中市中央公園正式點燈，展期至3月3日，僅除夕休展，邀請全國民眾與國內外旅客提前規劃行程，到台中在極光般的燈海下許願，尋找屬於自己的幸福蜜馬。

    陳美秀表示，姆明已悄然融入台中城市日常，從市民廣場高達21公尺、全台最大的「巨型姆明」，到台中公園、高鐵台中站、台鐵車站、台中捷運、陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場及各區公所，都能看到姆明一族的可愛身影，讓整座城市持續散發「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」的溫暖氣息。

    觀旅局並將於本週六（2月7日）在中央公園推出第二波「拍姆明、送姆明」活動，現場限量發送1000盞小提燈。民眾只要拍下台中任一處姆明裝置，並分享至個人社群平台（如FB、IG、Threads）或透過LINE轉傳親友，當日下午2點半起在「台中市中央公園—河畔奇航」展區排隊，3點即可兌換小提燈1盞，每人限領1盞，送完為止。

    台中市觀旅局自即日起至2月12日止，舉辦「全台找『姆』『明』」活動。（觀旅局提供）

