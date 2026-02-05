為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節來臨 中捷公司因應返鄉民眾及旅客調整班次

    2026/02/05 11:39 記者蘇金鳳／台中報導
    台中捷運春節連假期間將調整班距。（中捷公司提供）

    台中捷運春節連假期間將調整班距。（中捷公司提供）

    春節連假即將到來，中捷公司自2月14日起啟動春節疏運計畫，將依據旅運需求規劃班距，此外，2026中台灣燈會將於2月15日熱鬧登場，歡迎市民與旅客搭捷運轉乘接駁車或公車前往會場。

    中捷公司表示，假期首日2月14日及2月18日（初二）起至2月22日（初六）止採假日班距，10時至20時班距約8分鐘，23時前其餘時段班距10分鐘；2月15日（小年夜）至2月17日（初一），則全日維持10分鐘班距運行，並視實際人潮狀況，機動派發加班車協助疏運。

    另外，春節期間中央公園也同時進行中台灣燈會展示，今年以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，自2月15日展出至3月3日（2月16日除夕休展），除規劃7大展區及特色市集，開幕及閉幕晚會還有表演團體盛大演出。

    中捷公司說表示，為便利民眾前往燈會會場，燈會期間每逢假日，市府在捷運市政府站、松竹站設置免費接駁車直達會場，往會場發車時間為16時30分至21時30分，回程為17時30分至22時30分，班距約15至20分鐘一班，坐滿即發車。另外，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站也有多線公車行經會場，歡迎民眾多加利用。

    除便捷的交通服務外，台中捷運打造「姆明一族（The Moomins）彩繪列車」，只要下載「台中捷運APP」，即可透過查詢功能即時掌握彩繪列車的進站時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播