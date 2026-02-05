為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水湳經貿園區最後一段未拓寬道路有解 今年可望動工

    2026/02/05 11:39 記者蘇孟娟／台中報導
    中平路拓寬工程今年可望啟動，議員陳淑華（中）與建設局長陳大田（左三）辦說明會。（陳淑華提供）

    中平路拓寬工程今年可望啟動，議員陳淑華（中）與建設局長陳大田（左三）辦說明會。（陳淑華提供）

    台中市水湳經貿園區發展快速，市府推動各式重大建設進駐，其中園區南側的中平路（經貿路至皇城街間路段），是水湳經貿園區周邊唯一尚未完成拓寬的計畫道路，在地市議員陳淑華爭取7年，建設局終在今年度編列工程預算；建設局長陳大田指出，年後就能辦理細部設計及招標作業，預計年中動工。

    長期推動中平路拓寬的陳淑華議員指出，中平路聯繫台灣大道到北屯，沿著中平路前行可以接河南路到達文心路的捷運綠線，更連通台灣大道，銜接七期市政中心，在暢通西屯區與北屯區的連接上具有絕對的必要性，是水湳經貿園區重要道路，卻也是周邊唯一尚未完成拓寬的計畫道路。

    陳淑華說，水湳園區徵收剛完成時，她就要求辦理拓寬，當時並已完成中平路拓寬用地取得，隨著水湳經貿園區幾大重大建設陸續啟用，交通流量漸增，地方反映中平路未拓寬讓交通負沉重，7年來積極爭取中平路拓寬，終獲市府回應，市府編列今年度預算時終於納入中平路（經貿路至皇城街路段）拓寬的經費。

    為讓在地民眾更了解相關建設，陳淑華邀集建設局長陳大田及西屯區公所區長鄭錫禧等，召開拓寬中平路（經貿路至皇城街）進度說明會，讓地方、市民了解相關資訊。

    陳大田指出，預計年後就能辦理細部設計及招標作業、年中動工，工期約1年即可完工，屆時可以提供市民更好的交通服務。

    陳淑華指出，中央計畫興建的社會住宅中平安居用地就在旁邊，也可以在市府辦理拓寬中平路及社宅周邊道路後，進行興辦工程，在台中市水湳蛋黃區帶動社會住宅興建，為居住正義盡一些力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播