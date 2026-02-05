桃園航空城安置宅試辦可負擔宅 徵收戶質疑安置對象未完全確認就釋出餘屋

桃園航空城安置住宅餘屋，將試辦桃園市首波可負擔住宅。（資料照）

桃市府推動可負擔住宅政策，首波擇定桃園航空城安置住宅108戶餘屋試辦，卻引發部分徵收戶質疑，安置對象還沒未百分百完成核定及安置，市府就對外宣稱有餘屋，恐與現行法規不符；桃市府地政局長蔡金鐘表示，符合安置條件的對象都已完成安置程序，航空城安置戶共有5117戶，約有420戶選擇配地、住宅或另行安置，扣掉108戶作為可負擔宅，餘屋數量仍是足夠的，也會盡力協助符合安置條件的居民進行安置。

徵收戶指出，桃園航空城計畫持續推進，市府近期對外宣稱航空城安置住宅有餘屋，將用作可負擔宅試辦，引發部分遭徵收的居民強烈質疑，在安置對象尚未百分之百完成核定與安置之前，市府就對外宣稱有安置住宅餘屋，恐與現行安置法規明顯不符。

徵收戶指出，依據航空城區段徵收安置相關規定，凡於區段徵收範圍內，因徵收或同意協議價購而須全部拆遷的建築改良物所有權人，只要符合於徵收公告前6個月設籍並實際居住者、配合捷運綠線工程拆遷，並簽署土地使用協議書者，即屬安置對象，除了前兩款，實際仍需予以安置者，在不影響財務計畫及安置住宅配售原則下，由市府核定，但這部份的安置對象有多少，市府仍未主動盤點、研擬或公開說明，就提前公開表示航空城餘屋將先行試辦可負擔宅，形同在法定安置責任尚未履行完畢前，安置住宅就提前被釋出並轉作其他政策用途，未優先保障法定安置需求。

地政局航空城開發科長吳宏霖表示，桃園航空城區段徵收，以範圍內建物所有權人且於徵收公告6個月前有設籍及實際居住事實為安置對象，經統計機場園區（蛋黃區）及附近地區（蛋白區）約有5117戶符合安置條件，市府與民航局分別於2022年5月至6月及2023年7月至8月，以書面通知安置對象受理申請安置土地配地及安置住宅配售，並於2024年9月至10月再次通知仍未申請的安置對象提出，總計2波受理安置申請，共有3287戶選擇配地、1410戶選擇配售住宅，其餘部分則選擇自行安置，由於航空城計畫採「先建後遷」，經2波受理後符合安置條件的對象均已完成安置配地及配售程序，目前安置土地由民眾辦理重建、安置住宅也陸續交屋，預估今年底完成「先建後遷」安置作業，完成後如仍有未被選配的安置住宅，則會配合整體住宅政策做適度調節及運用，可負擔住宅亦屬於整體住宅政策的一環。

