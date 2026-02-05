海外食品帶回國「不能賣」！ 網拍恐吃3萬到300萬罰單

食藥署提醒，旅客自國外攜帶回國的食品，依法僅限個人自用，不得在國內轉售，包括透過電商平台或社群媒體網拍，否則恐面臨3萬元以上、300萬元以下罰鍰。圖為桃機旅客在行李轉盤區等候。（資料照）

不少民眾出國旅遊時，會順道購買當地特色食品作為伴手禮。食藥署今（5日）提醒，旅客自國外攜帶回國的食品，依法僅限個人自用，不得在國內轉售，包括透過電商平台或社群媒體網拍，否則恐面臨3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食藥署食品組組長許朝凱指出，依「食品安全衛生管理法」規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗的食品，僅能供個人食用，若將相關食品拿來販售，已屬違法行為，近年也發現部分民眾誤以為少量轉賣、代購不會受罰，實際上仍可能遭裁罰。

除不得販售外，許朝凱也提醒，民眾攜帶食品回國仍須符合自用限量規定。一般食品總價值應在1000美元以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

食藥署表示，民眾在國外選購食品前，可先至食藥署「食品藥物消費者專區」，查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，作為採購參考，降低購買風險。

食藥署呼籲，民眾返國前應先了解相關規定，海外食品僅限自用、切勿轉售，避免因一時疏忽而吃上高額罰單，影響旅遊好心情。

