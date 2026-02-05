春節採買人潮踴躍 好市多北投店周邊2/7起交通管制

警方將於北投好市多周邊交管。（記者王冠仁翻攝）

農曆春節將至，近來民眾陸續採買年貨，其中台北市警局北投分局發現，近來前往好市多北投店的人潮變多。警方為避免排等車潮造成道路壅塞，並確保用路人行車安全，北投警方將於2月7日起於好市多周邊進行交通疏導措施，並視車潮分別實施三階段管制，請用路人多加留意，並請配合現場交通指揮人員或改道行駛。

第一階段，警方將於立德路與立功街口設立管制點，凡欲前往賣場之車輛，請依現場員警指揮，採「ㄇ字型」動線行駛，由立德路120巷進入賣場，避免車流交織影響主要道路通行。

第二階段，當採買車流影響到大度路與立德路口時，將實施交通調整，自大度路往北投方向車輛禁止左轉立德路，車輛須直行至大度路第二迴轉道迴轉後，再右轉進入立德路前往賣場。

第三階段，視整體交通狀況，警方將進一步實施管制：大度路（往東）第二迴轉道禁止左迴轉，改由大度路與承德路口進行迴轉。另中央北路四段實施管制，禁止車輛再進入中央北路四段515巷地下道，以維持周邊道路順暢。

北投警方呼籲，非前往好市多周邊的用路人，為避免被車潮影響，請提前改道行駛，避開人潮與車流集中路段，或配合交通疏導人員指揮，勿違規停車或任意插隊，共同維護交通秩序。

警方也提醒，春節期間可多利用警廣或即時路況軟體以掌握路況，避開車潮。另外，年關將近，行車切勿急躁超速、勿酒駕上路，行經路口遵守慢看停原則，多注意禮讓並減速慢行。

