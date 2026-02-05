為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節彰化交通疏導出爐 國1埔鹽系統交流道2/17~2/21封閉

    2026/02/05 11:07 記者湯世名／彰化報導
    國1埔鹽系統南向入口封閉改道路線圖。（警方提供）

    國1埔鹽系統南向入口封閉改道路線圖。（警方提供）

    今年春節連續假期長達9天，彰化縣警局今天（5日）公布交通疏導管制及改道措施，其中國道1號埔鹽系統交流道，將於2月17、18、19日（初一、二、三）清晨5點至中午12點封閉南下匝道，另於2月19、20、21日（初三、四、五）中午12點至晚間12點封閉北上匝道，呼籲用路人利用其他交流道上高速公路。

    台76線欲轉國1南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉員鹿路→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路→左轉員鹿路→國1員林交流道；台76線欲轉國1北上，可由台76線埔鹽交流道→彰水路→國1彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→中央路→國1彰化交流道。

    縣警局提醒，2月19、20日下午1點至晚間6點實施北上匝道高乘載管制，包含國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，3人以上及特種車輛才可上國道。民眾若要避開國道車流，可行駛台61線，遇台61線壅塞回堵時，可下匝道行駛台17線。

    鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）周邊道路管制車輛進入，共規劃13處停車場，停車格1761位，遊客利用國1下彰化交流道→行駛彰鹿路，或由台76線、台61線→接縣144線道路進入鹿港。花在彰化-溪州公園，溪州公園停車場規劃於溪州鄉中央路旁停車場2處。八卦山大佛風景區「彰化月影燈季」，可利用中山路利和停車場、旭光路華陽停車場。

    縣警局交控中心將運用1萬2709組路口監視器，監看重要路段、路口即時路況及整合google道路車流資訊，機動派遣警力進行交通疏導。

    國1埔鹽系統北向入口封閉改道路線圖。（警方提供）

    國1埔鹽系統北向入口封閉改道路線圖。（警方提供）

    春節期間，彰化縣警局交控中心將運用1萬2709組路口監視器監看重要路段訊，機動派警力交通疏導。（警方提供）

    春節期間，彰化縣警局交控中心將運用1萬2709組路口監視器監看重要路段訊，機動派警力交通疏導。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播