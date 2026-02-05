春節彰化交通疏導出爐 國1埔鹽系統交流道2/17~2/21封閉

國1埔鹽系統南向入口封閉改道路線圖。（警方提供）

今年春節連續假期長達9天，彰化縣警局今天（5日）公布交通疏導管制及改道措施，其中國道1號埔鹽系統交流道，將於2月17、18、19日（初一、二、三）清晨5點至中午12點封閉南下匝道，另於2月19、20、21日（初三、四、五）中午12點至晚間12點封閉北上匝道，呼籲用路人利用其他交流道上高速公路。

台76線欲轉國1南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉員鹿路→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路→左轉員鹿路→國1員林交流道；台76線欲轉國1北上，可由台76線埔鹽交流道→彰水路→國1彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→中央路→國1彰化交流道。

請繼續往下閱讀...

縣警局提醒，2月19、20日下午1點至晚間6點實施北上匝道高乘載管制，包含國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，3人以上及特種車輛才可上國道。民眾若要避開國道車流，可行駛台61線，遇台61線壅塞回堵時，可下匝道行駛台17線。

鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）周邊道路管制車輛進入，共規劃13處停車場，停車格1761位，遊客利用國1下彰化交流道→行駛彰鹿路，或由台76線、台61線→接縣144線道路進入鹿港。花在彰化-溪州公園，溪州公園停車場規劃於溪州鄉中央路旁停車場2處。八卦山大佛風景區「彰化月影燈季」，可利用中山路利和停車場、旭光路華陽停車場。

縣警局交控中心將運用1萬2709組路口監視器，監看重要路段、路口即時路況及整合google道路車流資訊，機動派遣警力進行交通疏導。

國1埔鹽系統北向入口封閉改道路線圖。（警方提供）

春節期間，彰化縣警局交控中心將運用1萬2709組路口監視器監看重要路段訊，機動派警力交通疏導。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法